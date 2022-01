Lenovo Legion Phone Duel 2 va in pensione? Il mistero della scomparsa in Italia

Abbiamo approfondito a più riprese su queste pagine il dispositivo da gaming Lenovo Legion Phone Duel 2, originariamente annunciato ad aprile 2021, tanto da averlo inserito anche nella nostra guida all'acquisto relativa ai migliori smartphone Android del 2021. Tuttavia, ora c'è un mistero: il modello non sembra essere più in vendita in Italia.

Più precisamente, il dispositivo, che nel corso degli ultimi mesi del 2021 era arrivato in un determinato frangente a essere venduto, nella variante da 12/256GB, a un prezzo niente male, ovvero 599 euro, è scomparso dal sito Web di Lenovo. La pagina del portale italiano del brand relativa al prodotto restituisce infatti un errore e in linea generale non sembra esserci più traccia del dispositivo a livello ufficiale. Nella sezione dedicata agli smartphone si fa infatti riferimento solamente a device Motorola e anche nelle pagine legate al gaming non c'è più alcuna indicazione relativa al dispositivo.

Tra l'altro, puntando il mouse sulla scritta "Gaming", compare ancora un link a "Legion Phone Duel", ma la pagina non funziona. Lo stesso accade provando a utilizzare la funzionalità di ricerca del sito Web di Lenovo, che riporta al solito errore. In parole povere, non sembra essere più possibile acquistare il dispositivo in modo ufficiale, perlomeno in Italia.

Arrivati a questo punto, vi starete probabilmente chiedendo il motivo per cui stiamo descrivendo quello che potrebbe essere un semplice problema relativo al sito Web italiano. Ebbene, dovete sapere che le altre pagine del portale funzionano e che la "scomparsa" di Lenovo Legion Phone Duel 2 è arrivata più o meno in concomitanza con il proliferare dei leak relativi a un nuovo dispositivo da gaming del brand: insomma, potrebbe non trattarsi di un caso (anche se ovviamente non possiamo averne la certezza, quindi prendete queste indiscrezioni con le pinze).

Per intenderci, nella giornata del 21 gennaio 2022 fonti come GSMArena e PhoneArena hanno iniziato, citando il social network cinese Weibo come fonte, a ipotizzare il prossimo lancio di un dispositivo chiamato Lenovo Legion Y90. Stando ai rumor, quest'ultimo dovrebbe montare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, nonché un display AMOLED da 6,92 pollici con refresh rate di 144Hz e touch sampling rate di 720Hz. La scheda tecnica dello smartphone dovrebbe inoltre includere fino a 18GB di RAM, fino a 512GB di memoria interna e una batteria da 5.500 mAh con ricarica a 68W.

Non dovrebbe poi mancare un sistema di vibrazione avanzato, così come dei trigger. Il prezzo dovrebbe invece essere compreso tra 799 euro e 999 euro, mentre secondo le indiscrezioni il lancio sarebbe previsto per il mese di giugno 2022. Tuttavia, a quanto pare tutto potrebbe avvenire in tempi più rapidi. Infatti, in seguito al proliferare dei rumor emersi online, Lenovo ha pubblicato alcuni teaser ufficiali su Weibo (come riportato anche in un altro articolo di GSMArena).

Nelle due immagini teaser, che potete vedere in calce alla notizia al di sotto dei due render legati ai leak, si possono vedere dei trigger e soprattutto si fa vedere lo smartphone Y90, che a quanto pare potrà essere testato in anteprima da alcuni fortunati utenti cinesi. In parole povere, è arrivata una conferma "ufficiosa" da parte del brand. Quando avverrà la presentazione ufficiale? Non ci è dato saperlo, ma nell'unico render "ufficioso" dello smartphone si può leggere la data del 23 marzo. Staremo a vedere: in ogni caso, ora probabilmente avrete compreso meglio il motivo per cui la "scomparsa" di Lenovo Legion Phone Duel 2 potrebbe non essere casuale. Chissà a questo punto se Lenovo Legion Y90 arriverà anche da noi.