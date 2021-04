Lenovo Legion Phone Duel 2 ufficiale in Italia: prezzo e scheda tecnica

In seguito ai vari rumor emersi nell'ultimo periodo, Lenovo ha ufficializzato l'arrivo dello smartphone Legion Phone Duel 2 in Italia. Per chi non lo sapesse, si tratta di un modello che strizza l'occhio ai videogiocatori.

Sotto alla scocca troviamo infatti un processore Qualcomm Snapdragon 888, affiancato da una GPU Adreno 660, 12/16GB di RAM LPDDR5 e 256/512GB di memoria interna UFS 3.1. A supportare tale "forza bruta" c'è un avanzato sistema di raffreddamento, che posiziona al centro i componenti che generalmente scaldano di più. Frontalmente fa invece capolino un display AMOLED da 6,92 pollici, che dispone di un refresh rate di 144 Hz, nonché di una risoluzione Full HD (2460 x 1080 pixel). Non manca il supporto all'HDR.

Per quel che riguarda il comparto fotografico, si fa notare la fotocamera pop-up da 44MP (f/2.0) posizionata sul lato. Posteriormente troviamo invece una dual camera composta da un sensore principale da 64MP (f/1.9) e una lente secondaria da 16MP (f/2.2, 123 gradi). Passando al reparto autonomia, lo smartphone dispone di una batteria da 5500 mAh, che supporta la doppia ricarica tramite le due porte USB Type-C 3.1 fino a 90W (in confezione c'è un caricabatterie da 65W).

Per il resto, non manca il supporto a 5G, Wi-Fi 6, Dual SIM, NFC e Bluetooth 5.2. Sono inoltre presenti quattro microfoni con tecnologia di riduzione del rumore e due speaker anteriori. Una caratteristica peculiare di Lenovo Legion Phone Duel 2 risiede nella presenza di quattro trigger dorsali, che rappresentano i classici pulsanti L1, R1, L2 e R2 dei controller. Sul retro ci sono inoltre due zone sensibili al tocco, chiamate M1 e M2. Infine, non mancano altri due pulsanti force touch aggiunti a livello software.

Guardando al design, la backcover di Legion Phone Duel 2 presenta ventola e logo Legion illuminati RGB. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 176 x 78,5 x 9,9 mm, per un peso di 259 grammi, mentre le colorazioni disponibili sono Ultimate Black e Titanium White. Il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione ZUI 12.5, che integra svariate funzionalità legate al gaming, da Legion Assistant a Legion Realm 2.0. Si fanno inoltre notare i motori per la vibrazione, nonché un'apposita funzionalità che restituisce un feedback aptico più preciso utilizzando determinati giochi.

Arrivando a prezzo e disponibilità in Italia, il modello da 12/256GB costerà 799 euro, mentre la variante da 16/512GB ha un costo fissato a 999 euro con accessorio charging dock incluso. Le vendite partiranno entro fine aprile 2021, mentre i preordini per la versione da 16/512GB verranno aperti il 12 aprile 2021 sul sito ufficiale di Lenovo. Tra l'altro, per un tempo limitato il prezzo sarà di 899 euro. Stiamo provando lo smartphone già da un po' di tempo: tra non molto ci sarà l'occasione di analizzarlo nel dettaglio su queste pagine.