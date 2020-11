Lenovo Legion Phone Duel: uno sguardo da vicino allo smartphone da gaming

Dopo la nostra recensione del Lenovo Legion Phone Duel, è tempo di buttare uno sguardo ravvicinato al gaming phone molto particolare della multinazionale.

Nel videospeciale che proponiamo in apertura, ci soffermiamo sugli elementi che rendono particolare questo smartphone, dalla fotocamera frontale a scomparsa al caricabatterie da 90W, passando ovviamente per il packaging che proietta immediatamente gli utenti nel mondo Legion attraverso un suono simile a quello di un motore.

Un altro aspetto che differenzia il Legion Phone Duel dagli altri smartphone è senza dubbio la doppia batteria che può essere caricata in contemporanea attraverso i due diversi ingressi: in questo modo lo smartphone può caricarsi del 50% in 10 minuti, mentre per una ricarica completa sono richiesti appena 30 minuti.

Lo smartphone può essere acquistato al costo di 899 Euro nella variante con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna ed a 999 Euro per quella con 16/512 gigabyte, sull'eShop di Lenovo e presso il brand store Spazio Lenovo di Milano.