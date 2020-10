Lenovo Legion Phone Duel ufficiale in Italia: prezzo e scheda tecnica

Dopo essere stato annunciato in Cina a fine luglio 2020, lo smartphone da gaming Lenovo Legion Phone Duel sta per arrivare ufficialmente in Italia. Si tratta di un dispositivo che attirerà l'interesse di coloro che sono soliti giocare in mobilità.

Partendo subito dall'informazione che probabilmente molti di voi stanno cercando, Legion Phone Duel viene venduto nel nostro Paese a un prezzo di 999,99 euro sul sito ufficiale di Lenovo. I preordini sono già attivi, mentre le prime spedizioni sono previste a partire dal 15 ottobre 2020. Le colorazioni disponibili sono Venegance Red e Blazing Blue. In occasione dell'annuncio, è stata lanciata anche una promozione che consente di portarsi a casa in omaggio delle cuffie Yoga con cancellazione attiva del rumore. Basta attivare il codice promozionale LEGIONEARLYBIRD al momento dell'acquisto e il prezzo passerà da 1148,99 euro a 999,99 euro. La versione coinvolta è quella da 16/512GB, ma più avanti arriverà anche il modello da 12/256GB, che verrà venduto a 899 euro.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Lenovo Legion Phone Duel, troviamo uno schermo AMOLED da 6,65 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), aspect ratio 19,5:9 e refresh rate di 144 Hz, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G operante alla frequenza massima di 3,1 GHz, una GPU Adreno 650, 12/16GB di RAM LPDDR5, 256/512GB di memoria interna UFS 3.1, una doppia fotocamera posteriore da 64MP (f/1.89) + 16MP (f/2.2, ultra-wide, 120 gradi), una fotocamera pop-up laterale da 20MP (f/2.2) e una batteria da 5000 mAh con supporto a una ricarica particolarmente rapida.

Per il resto, sono presenti 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), NFC, Bluetooth 5.0 e due porte USB Type-C. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione effettuata da Lenovo. Chiaramente, lo smartphone strizza l'occhio ai videogiocatori tramite caratteristiche come trigger e quattro microfoni con cancellazione del rumore, nonché attraverso un design "aggressivo".