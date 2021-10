Lenovo Legion Play, ecco le foto dell'innovativa console con Android

Dopo l'apparizione dei poster teaser del primo Lenovo Legion con Intel Alder Lake, la divisione gaming del colosso cinese sarebbe pronta a sferrare il suo prossimo colpo nel segmento mobile, attraverso quella che potremmo definire a tutti gli effetti una console Android.

Il nuovo Lenovo Legion Play potrebbe essere descritto come una via di mezzo tra uno smartphone da gaming e una console portatile. Si tratta di un dispositivo mobile da 7 pollici con risoluzione FullHD, rapporto 16:9 e supporto HDR10.

Secondo quanto emerso in rete la nuova console portatile di Lenovo avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella scena durante il MWC 2021, ma le ragioni per cui il progetto sia stato accantonato, perlomeno temporaneamente, sono attualmente sconosciute.

Continuando con i frammenti di scheda tecnica parzialmente a disposizione, il device dovrebbe arrivare sul mercato, ammesso che lo faccia effettivamente, con un sistema a doppio speaker e controller laterali analogici con D-Pad a sinistra e i classici quattro tasti azione a destra, con doppio dorsale per lato.

Il sistema di controllo non dovrebbe essere rimovibile, limitandone dunque l'appetibilità a un pubblico purista del settore, mentre la batteria dovrebbe essere da 7000mAh. Stando alle poche risorse apparse in rete, il Lenovo Legion Play sembra adottare una versione pesantemente modificata di Android con NVIDIA GeForce NOW in primo piano, indizio altamente indicativo del target della console, ovvero il gaming attraverso i servizi di streaming a titoli AAA.

Di recente abbiamo messo le mani su un altro prodotto della gamma gaming di Lenovo, provando cinque giochi per il Legion Phone Duel 2, con comandi Octa-Trigger e Dual Haptix.