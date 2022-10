Lenovo Legion con RTX 3050Ti in offerta da Euronics, sconto extra con ritiro usato

Euronics continua a proporre offerte notevoli su una vasta gamma di dispositivi d’elettronica e informatica: assieme al TV Samsung 8K a 5.000 euro in meno, infatti, troviamo anche un laptop da gaming Lenovo Legion 5 con RTX 3050 Ti a 300 euro in meno con 200 euro di rimborso extra portando un computer usato.

Al centro di questa promozione troviamo, per essere precisi, il modello Lenovo Legion 5 15IMH6 dotato del processore Intel Core i7-10750H dalla frequenza base pari a 2,6 GHz e Turbo a 5 GHz. Ad accompagnarlo troviamo la già citata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti assieme a 16 GB di RAM DDR4 e SSD da 512 GB. Il display è invece un pannello LED Full HD da 15,6 pollici. Tra le tecnologie proprietarie troviamo il sistema di aspirazione intelligente Coldfront 3.0, e l’audio Nahimic per migliorare l’immersione durante il gioco.

Questo computer da gaming viene proposto solitamente a 1.499 euro, mentre ora costa 1.199 euro con consegna a 9,90 euro e pagamento effettuabile in 3 rate da 399,66 euro senza interessi con Klarna. Lo sconto può essere aumentato di un massimo di 200 euro ottenendo il rimborso con la permuta dell’usato: questa iniziativa, però, resterà disponibile da Euronics solo fino al 26 ottobre 2022. Facciamo presente infine che lo sconto di 300 euro è valido anche presso diversi punti vendita Euronics in tutta Italia e non esclusivamente online.

