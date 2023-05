Lenovo Legion T5, 300 Euro di sconto da Mediaworld solo per oggi

Sono le ultime ore degli sconti solo per oggi di Mediaworld. Tra le promozioni proposte dalla catena di distribuzione in giornata odierna, ne troviamo una molto interessante sul Lenovo Legion T5.

Il PC desktop, nella versione con 16GB di RAM, SSD da 1 terabyte, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con 8GB di memoria dedicata, può essere acquistato a 2099,99 Euro, in calo di 300 Euro rispetto ai 2399,99 Euro di listino.

Mediaworld garantisce la consegna senza costi aggiuntivi tra il 24 ed il 26 Maggio 2023, a costo zero ed interessi zero. Il ritiro in negozio è disponibile dal 25 Maggio 2023, scegliendo uno dei punti vendita più vicini alla propria posizione.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere anche la protezione per PC fissi da guasti a 119,99 Euro o per un anno per guasto, uno per danno ed uno per furto a 179,99 Euro. Basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto.

Ricordiamo che la promozione scadrà alle 23:59 di oggi, 22 Maggio 2023, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio.