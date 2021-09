Lenovo Legion, appare il primo Desktop con Intel Alder Lake e DDR5

Dopo aver finalmente appreso i prezzi americani di Intel Alder Lake, ad alimentare l'hype sulla dodicesima generazione di processori Intel è stata Lenovo, con un teaser del suo Legion 9000K 2022.

Di fatto, siamo di fronte al primo manifesto della nuova generazione e Lenovo, particolarmente attiva e solerte in quanto a implementazione delle tecnologie più recenti, non poteva che esserne protagonista.

A bordo dei Legion 9000K della gamma 2022 troveremo, appunto, i tanto chiacchierati processori Intel con Architettura ibrida, sebbene nel poster non si faccia riferimento esplicito a Intel ma si parli più genericamente di "CPU di dodicesima generazione". Ad accompagnarli nella scheda tecnica, ci saranno tutti i nuovi e anticipati standard supportati, come le RAM DDR5 e i canali di comunicazione PCIe Gen 5.0.

Nonostante la presenza del nuovo standard PCIe, a bordo troveremo l'ottima scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, con supporto massimo a Gen 4.0. A ulteriore conferma del fatto che dovremmo trovarci di fronte a processori Intel a doppia microarchitettura, ITHome, nel riportare la notizia, suggerisce che i nuovi 9000K saranno disponibili lanciati il 29 ottobre, data in cui molto probabilmente verranno aperti i preordini anche per i processori Intel Alder Lake, il cui lancio è invece previsto per il 4 novembre, salvo smentite.

In tutto ciò, pare proprio che Intel abbia intenzione di fare le cose in grande con le sue prossime CPU. Per questo, anche i dissipatori stock di Alder Lake saranno rinnovati.