Lenovo Legion Y90 ufficiale: 640GB di archiviazione, fino 22GB di RAM e che display!

Lenovo durante il MWC 2022 ha voluto lanciare non solo il nuovo laptop IdeaPad Gaming in due versioni distinte, ma anche il nuovo smartphone da gaming Lenovo Legion Y90 già noto al pubblico per i sorprendenti (e forse esagerati) numeri lato memoria. Si tratta davvero di un dispositivo da tenere sott’occhio!

Dopo la prima conferma della presenza di 22 GB di RAM e 640 GB di archiviazione, finalmente abbiamo i dati ufficiali: lato memoria si parte da 12 GB di RAM e si passa per le opzioni di 16 e 18 GB con possibilità di espanderla virtualmente tramite la archiviazione, che parte nella configurazione base da 256 GB e arriva a 640 GB divisi in 128 GB di SSD e 512 GB UFS, per giunta in RAID 0. Ciò consente, appunto, di raggiungere virtualmente quota 22 GB di RAM sfruttando parte la memoria interna.

Anche il display è però degno di nota, dato che si tratta del Samsung AMOLED E4 da ben 6,92 pollici con aspect ratio 20,5:9 e risoluzione pari a 2.460 x 1.080 pixel. Non mancano poi il supporto a HDR10+, a una riproduzione del colore pressoché perfetta (ΔE < 0.6) e luminosità con picco a 1.300 nits. Inoltre, la frequenza di aggiornamento si colloca a 144Hz massimo e può variare tra 120, 90 e 60 Hz a seconda del contenuto su schermo. Il touch sampling rate è fissato a 720Hz, mentre il tempo di risposta dichiarato è pari a 3,4 millisecondi. Il comparto multimediale si conclude poi con speaker stereo Dolby Atmos.

Il chipset in dotazione sotto la scocca è il top di gamma più recente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 compatibile con il 5G ed è accompagnato lato batteria da una cella da 5.600 mAh con ricarica rapida da 68W. Tra le altre funzionalità troviamo la compatibilità con Wi-Fi 6 e due porte USB-C, una 3.1 Gen2 e una USB 2.0. Infine, il comparto fotocamera si caratterizza per un sensore frontale da 16 MP e due posteriori rispettivamente da 64 MP e 13 MP, con quest’ultimo ultra-grandangolare.

Allo stato attuale il dispositivo in questione è disponibile solo in Cina per pre-ordine con prezzo pari a 4.300 CNY per il modello base, ovvero sia 610 Euro al cambio attuale, e arriva fino a 5.300 mAh per la versione con 16 GB di RAM e 640 GB di memoria interna.

A questo annuncio si aggiunge il tablet Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione disponibile anche in Italia.