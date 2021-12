Lenovo: la lineup di PC del CES 2022 è comparsa online, ma non ci sono grandi novità

Lenovo sarà una delle aziende che parteciperanno al CES 2022 nonostante l'abbandono di compagnie come Amazon e Meta. L'azienda ha già presentato alcuni dispositivi che mostrerà alla kermesse, come i monitor Lenovo ThinkVision 4K, mentre un leak sembra aver fatto trapelare in rete la lineup completa di portatili Lenovo che saranno mostrati a Las Vegas.

In particolare, il leak è stato pubblicato dal portale MSPowerUser, che cita rivenditori e fonti dell'industria per avvalorare la legittimità delle informazioni condivise. in particolare, nel leak si parla di nuovi laptop da gaming, Lenovo Yoga e Lenovo ThinkBook e ThinkPad.

Partendo dai Lenovo ThinkBook, MSPowerUser conferma che anche nel 2022 la serie sarà composta da laptop indirizzati al lavoro d'ufficio in mobilità o da casa: al CES, Lenovo dovrebbe mostrare la terza generazione di Lenovo ThinkBook 13x, la quarta generazione di Lenovo Thinkboox 14 e la quarta generazione di Lenovo Thinkbook 16. Secondo il portale, tutti i laptop avranno dei processori Intel e saranno dotati di un pulsante di accensione con lettura delle impronte digitali, mentre la fotocamera sfrutterà Windows Hello per l'autenticazione degli utenti.

I Lenovo ThinkPad sono invece gli ultrabook pensati per il business di Lenovo, che quest'anno si è focalizzata su un design sottile e leggero e sul miglioramento della batteria per il lavoro in mobilità. In particolare, al CES 2022 saranno mostrate la decima generazione di ThinkPad X1 Carbon, la seconda generazione di ThinkPad X1 Nano e la nuova serie ThinkPad X1 Yoga, che vanta un form factor convertibilie.

La serie Yoga di Lenovo è quella dei device convertibili, che possono cioè essere usati sia come PC che come tablet. A Las Vegas, la compagnia cinese dovrebbe presentare la settima generazione delle serie Yoga 6, Yoga 7i e Yoga 9i. MSPowerUser, in questo caso, fornisce anche dei dettagli tecnici: il nuovo Yoga 6, infatti, avrà uno schermo da 13" con il supporto sia al tocco che all'uso di uno stilo. Yoga 6 sarà il device entry-level della serie, mentre lo Yoga 9i sarà il top di gamma: quest'ultimo dovrebbe avere anche un lettore di impronte digitali e una fotocamera Windows Hello.

Concludiamo con i laptop da gaming, su cui MSPowerUser ha fornito tuttavia poche informazioni: al CES 2022 saranno mostrati i nuovi Lenovo Legion 5 e Legion 5 Pro, entrambi giunti ormai alla settima generazione. La differenza tra i due laptop, aldilà delle specifiche tecniche che rimangono ancora sconosciute, sta nelle dimensioni dello schermo, pari a 15" nel caso del Legion 5 e 16" in quello del Legion 5 Pro. Secondo i leaker, entrambi i laptop saranno disponibili sia con CPU Intel che con CPU AMD, a seconda delle preferenze dei consumatori.

Se volete dare un'occhiata alle immagini dei device, vi invitiamo a seguire il link citato tra le fonti, che contiene diverse fotografie di ciascuno dei laptop citati. Sempre al CES 2022, Lenovo potrebbe presentare un tablet da gaming con schermo di dimensioni ridotte.