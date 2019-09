Lenovo e MARVEL lanciano un gioco in realtà aumentata e un visore low cost

Uno dei problemi della realtà aumentata è sempre stato il prezzo dei visori. Per questo motivo, le aziende del settore stanno cercando di puntare anche su esperienze low cost che possano consentire agli utenti di entrare nel mondo dell'AR senza dover spendere troppo. Ebbene, nel corso dell'IFA 2019, Lenovo e MARVEL hanno puntato in tal senso.

In particolare, dopo l'esperienza dedicata a Star Wars, Lenovo ha deciso di chiamare MARVEL per realizzare un'esperienza legata ai brand di proprietà dell'azienda di Martin Goodman. Dimension of Heroes è un gioco che uscirà in esclusiva per il visore Mirage AR e sarà scaricabile gratuitamente su smartphone tramite il Play Store (Android) e l'App Store (iOS). Infatti, vi ricordiamo che il visore di Lenovo funziona solamente con un dispositivo mobile inserito al suo interno. Il titolo ha a disposizione tre modalità (Storia, Sopravvivenza e Co-op) e permette di controllare Doctor Strange, Captain America, Thor, Black Panther, Captain Marvel e Star-Lord.

Interessante anche il fatto che siano stati realizzati dei nuovi controller pensati per Dimension of Heroes, che risultano compatibili anche con la "vecchia" esperienza di Star Wars. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, il nuovo kit di Lenovo Mirage AR verrà venduto a un prezzo di 249,99 dollari negli USA a partire dal 6 settembre 2019. Al momento non abbiamo maggiori informazioni in merito alla disponibilità del prodotto in Italia.