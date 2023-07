Lenovo, ecco i monitor in offerta per il Prime Day 2023: fino a 165Hz

Il Prime Day 2023 è iniziato anche per Lenovo, con interessanti sconti su monitor da gaming e non solo.

Le offerte spaziano dall'uso ufficio alla produttività, ma c'è spazio anche per opzioni più "spinte" per chi cerca un pannello adatto al gioco ad alto framerate.

Partiamo proprio dal Lenovo Gaming Monitor G27, pannello IPS da 27 pollici pensato per il gaming con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 165 Hz. I tempi di risposta arrivano a 1 ms (MPRT) e non manca un utile set di speaker integrato per postazioni da gioco essenziali. Il prezzo in offerta è di 169 euro contro i 219 euro di partenza, per uno sconto del 23%.

Ecco il resto della selezione, con prodotti pensati per un uso più trasversale:

Lenovo D32q-20 - 31.5" 2K QHD (2560x1440, IPS, 4ms, 75Hz, HDMI+DP, FreeSync), Inclinazione regolabile - 229 euro

- 31.5" 2K QHD (2560x1440, IPS, 4ms, 75Hz, HDMI+DP, FreeSync), Inclinazione regolabile - 229 euro Lenovo L27m - 27 pollici FHD IPS (1920x1080, FreeSync, 75 Hz, 4 ms, HDMI+VGA+USB-C, Speaker, Base in Metallo, Eyesafe) Regolabile in altezza/inclinazione/giro/pivot - 199 euro

- 27 pollici FHD IPS (1920x1080, FreeSync, 75 Hz, 4 ms, HDMI+VGA+USB-C, Speaker, Base in Metallo, Eyesafe) Regolabile in altezza/inclinazione/giro/pivot - 199 euro Lenovo L27e-30 - 27" FullHD (1920x1080, IPS, 4 ms, 75Hz, Input HDMI+VGA, Cavo HDMI, AMD FreeSync) Inclinazione regolabile - 129 euro

- 27" FullHD (1920x1080, IPS, 4 ms, 75Hz, Input HDMI+VGA, Cavo HDMI, AMD FreeSync) Inclinazione regolabile - 129 euro Lenovo D24-45 - 24 pollici FullHD (1920 x 1080, VA, Bordi Ultrasottili, AMD FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo HDMI, Input HDMI + VGA) - 99 euro

- 24 pollici FullHD (1920 x 1080, VA, Bordi Ultrasottili, AMD FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo HDMI, Input HDMI + VGA) - 99 euro Lenovo Q24i-20 - 23.8" FullHD con EyeSafe (1920x1080, IPS, 4ms, 75Hz, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, FreeSync con Speaker Integrati) - 139 euro

- 23.8" FullHD con EyeSafe (1920x1080, IPS, 4ms, 75Hz, 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, FreeSync con Speaker Integrati) - 139 euro Lenovo D27-45 - 27 pollici FullHD (1920 x 1080, VA, Bordi Ultrasottili, AMD FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo HDMI, Input HDMI + VGA) - 119 euro

- 27 pollici FullHD (1920 x 1080, VA, Bordi Ultrasottili, AMD FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo HDMI, Input HDMI + VGA) - 119 euro Lenovo L27e-30 - 27" FullHD (1920x1080, IPS, 4 ms, 75Hz, Input HDMI+VGA, Cavo HDMI, AMD FreeSync) Inclinazione regolabile - 129 euro

Ecco, invece, alcuni consigli per affrontare al meglio il Prime Day 2023.