Lenovo mostra l'impatto della sua tecnologia sull'Isola di Robinson Crusoe

Qualche mese fa Lenovo ha annunciato l’iniziativa Work For Humankind che ha permesso ai volontari di tutto il mondo di contribuire al benessere dell’Isola di Robison Crusoe.

Lenovo oggi ha voluto spiegare come la sua tecnologia ha contribuito alla sostenibilità della comunità locale tramite le sue soluzioni tecnologiche sostenibili. Per la prima volta in assoluto, l’hub tecnologico di Lenovo è in grado di offrire una connettività internet potenziata, in grado di passare ad 1 a 200 Mbps.

E’ stato anche spiegato che il 30% della comunità locale, a cui si sono aggiunti 16 volontari con diverse competenze, ha potuto beneficiare di tale hub tecnologico. Lanciato anche il servizio CO2 Offset che ha compensato le emissioni di carbonio dei dispositivi hardware utilizzati per questo progetto, ma dopo l’installazione della tecnologia server ThinkEdge, Island Conservation ha elaborato in una sola settimana i dati raccolti precedentemente in sei mesi: ha catturato immagini della fauna selvatica con una minima supervisione umana, ad esempio.

In questo modo ora è possibile ottenere informazioni importanti sulle condizioni degli animali in pochi minuti anzichè in settimane, migliorando al contempo le attività di conservazione.

Il progetto non si ferma qui, comunque: nei prossimi mesi un team guidato dalla comunità locale utilizzerà la combinazione di tecnologia e modellazione per ottenere altri risultati basati sui dati relativi alle attività di conservazione.