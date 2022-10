Lenovo mostra il laptop con schermo estendibile che raddoppia in altezza

Dopo aver visto il computer con schermo estendibile di Intel e Samsung, torniamo a trattare questa tipologia di dispositivi per via di un teaser di Lenovo in merito a un laptop con schermo estendibile che raddoppia in altezza.

A tal proposito, come riportato da Gizmodo, nonché come si può vedere nel video pubblicato sul canale YouTube di Lenovo, nel contesto dell'evento Tech World 2022, andato in scena nella giornata del 18 ottobre 2022, sono stati mostrati due prototipi di dispositivi con display estendibili, relativi a un computer portatile e uno smartphone.

Potete vederli nell'immagine presente in calce alla notizia. Ad attirare l'attenzione c'è la possibilità, per quel che concerne il laptop, di avere a disposizione in questo modo il doppio dello spazio a schermo. Potrebbe trattarsi dunque di un concept potenzialmente interessante per chi è solito viaggiare e utilizzare un monitor esterno per continuare a effettuare le classiche operazioni quotidiane, in quanto il display esterno viene in questo modo messo da parte.

Interessante poi anche il concept relativo allo smartphone, che sembra disporre di un pulsante collocato sul lato destro per far espandere lo schermo. Va detto che per il momento si tratta solamente di concept, ma quel che è certo è che Lenovo sta sperimentando con gli schermi estendibili.