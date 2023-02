Lenovo e Motorola esagerano all'MWC 2023: smartphone e laptop estensibili

Quante volte, anche negli approfondimenti sui migliori top di gamma Android, si è fatto riferimento a un mercato degli smartphone che fatica un po' a trovare la prossima grande novità? Ebbene, al netto dei sempre più diffusi pieghevoli (che finalmente stanno trovando maggiore posto sul mercato), Motorola sta seguendo una strada interessante.

A tal proposito, nel contesto dell'edizione 2023 del Mobile World Congress di Barcellona abbiamo avuto modo di dare un'occhiata ravvicinata a uno smartphone Motorola estensibile. Si tratta in realtà di un primo prototipo funzionante, che ha lasciato a bocca aperti i presenti alla fiera, considerando il fatto che si estende in verticale.

Questo dispositivo, per comodità indicato per ora col nome Moto Rizr, rappresenta dunque un concept di rollable di Motorola, presente all'MWC 2023 nell'ambito dello stand di Lenovo. Non ci sono troppi dettagli sulle specifiche dello smartphone (sappiamo però che il peso è di 210 grammi e che la batteria è da 3.000 mAh), considerando che non sono ancora state fornite informazioni precise relativamente all'arrivo del prodotto sul mercato, ma anteriormente c'è un display pOLED da 5 pollici con aspect ratio 15:9 che si può espandere verticalmente a 6,5 pollici con aspect ratio 22:9.

Basta semplicemente premere due volte il pulsante d'accensione per far estendere lo schermo, passando quando c'è necessità da una diagonale pensata maggiormente per l'uso a una sola mano a una diagonale maggiormente indicata per prendere visione dei propri film e serie TV preferiti. Da notare inoltre che in questo concept lo schermo avvolge il dispositivo, portando di fatto un display utilizzabile nella parte bassa della backcover. Quest'ultimo può risultare utile, ad esempio, per le anteprime degli scatti fotografici e per le notifiche.

Molto interessante poi il fatto che il display si estende automaticamente in alcuni contesti, ad esempio quando si avvia un video in orizzontale su YouTube, così come va detto che la capsula auricolare e la fotocamera per i selfie vengono "nascoste" dall'espansione del display, dunque quando si vuole, ad esempio, effettuare una chiamata, lo schermo torna a 5 pollici.

Per il momento si tratta solo di un concept, ma non è da escludere un futuro arrivo sul mercato di un prodotto basato su quest'ultimo. Potrebbero esserci, a tal proposito, dei cambiamenti in termini di posizionamento dei pulsanti e altri aspetti, ma risulterà sicuramente interessante vedere cosa combinerà Motorola in questo contesto.

Al netto di questo, sempre nell'ambito dello stand Lenovo (come potete vedere nelle foto presenti a corredo della notizia), all'MWC 2023 è presente un prototipo di laptop rollable. In questo caso il pannello è di base da 12,7 pollici con aspect ratio 4:3 e risoluzione 2024 x 1604 pixel, ma poi, dopo che si è fatto uso di uno switch collocato a lato, lo schermo si espande a 15,3 pollici con aspect ratio 8:9 e risoluzione 2024 x 2368 pixel. Insomma, Lenovo e Motorola hanno mostrato delle tecnologie sicuramente interessanti all'MWC 2023: non ci resta che attendere eventuali ulteriori dettagli su prodotti basati su questi concept. Per il resto, se cercate maggiori dettagli, ricordiamo che questi prototipi erano già stati mostrati in un video YouTube legato al Lenovo Tech World 2022.