Lenovo, al MWC il primo PC portatile al mondo con display Micro LED trasparente

Se credevate che il concept di smartphone arrotolabile targato Lenovo fosse il culmine delle novità annunciate dalla società al MWC, resterete delusi. In occasione della fiera in corso a Barcellona, infatti, la compagnia ha mostrato il primo notebook al mondo con display Micro LED trasparente.

Si chiama Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept ed ovviamente è un prototipo che potrebbe essere differente rispetto alla variante che vedremo sul mercato. Il computer è caratterizzato da un display Micro LED da 17,3 pollici con percentuale di trasparenza del 55%: Lenovo ha spiegato che il pannello è in grado di raggiungere una luminosità di picco di 1000 nits, mentre la risoluzione è di 720p.

Lo schermo è trasparente su entrambi i lati ed è privo di bordi, il che gli conferisce la capacità di integrare oggetti reali e virtuali. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, il prototipo può riconoscere gli oggetti posti dietro lo schermo per sovrapporli al testo del sistema operativo: in questo modo, di fatto, viene offerta un’esperienza in realtà aumentata.

A beneficiare delle innovazioni c’è anche la tastiera, piatta e touch che può essere utilizzata anche con una penne digitale: questo aspetto lo rende una soluzione ideale anche per i creativi che possono sfruttare questa doppia integrazione per ricalcare sullo schermo gli oggetti posti dietro al computer.

Lenovo spiega che il “Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept non è solo un concept, ma una prospettiva futuristica per i futuri PC AI, in grado di fondere ambienti digitali e fisici e migliorare le esperienze degli utenti in modi mai immaginati”.