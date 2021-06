Lenovo, nuovi Yoga Tab e Smart Clock 2 ufficiali all'MWC 2021: i dettagli

Oggi 28 giugno 2021, oltre alla prima edizione di Everyeye Entertainment Expo, prende il via anche il Mobile World Congress 2021. In questo contesto, Lenovo ha deciso di effettuare svariati annunci, dai nuovi tablet Yoga a Smart Clock 2.

Più precisamente, i prodotti al centro del reveal sono sei: Lenovo Yoga Tab 13, Lenovo Tab P11, Lenovo Tab P11 Plus, Lenovo Tab M7 (terza generazione), Lenovo Tab M8 (terza generazione) e Lenovo Smart Clock 2. I primi cinque sono dei tablet, mentre l'ultimo è un display intelligente.

Partendo da Lenovo Yoga Tab 13, quest'ultimo dispone di uno schermo LTPS da 13 pollici con risoluzione 2160 x 1350 pixel e supporto al Dolby Vision. Il tablet implementa un supporto integrato sul retro, in modo da poter essere posizionato in "verticale". Il comparto audio è composto da quattro speaker JBL, mentre sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 870, affiancato da 8GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di storage. Materiali pregiati (Alcantara), supporto alla Lenovo Precision Pen 2, Entertainment Space di Google, Android 11 e porta micro HDMI "completano" il quadro. Il prodotto, che in Cina è conosciuto come Yoga Pad Pro, verrà venduto a partire da 799 euro da giugno 2021.

Per quel che riguarda, invece, Lenovo Tab P11 e P11 Plus, troviamo un SoC MediaTek Helio G90T, nonché una batteria da 7500 mAh e un display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione 2000 x 1200 pixel. Ovviamente tra i due tablet ci sono varie differenze, ad esempio i tagli di memoria e la presenza di varianti LTE o Wi-Fi. Entrambi i prodotti arriveranno a luglio 2021: i prezzi di partenza sono fissati rispettivamente a 349 euro e 299 euro.

Passando a Lenovo Tab M7 e Lenovo Tab M8 (terza generazione), il primo è realizzato in metallo, dispone di Entertainment Space e Kids Space e presenta un processore MediaTek MT8166 (nella versione Wi-Fi, MediaTek MT8766 in quella LTE), 2GB di RAM, 32GB di memoria interna e display IPS da 7 pollici con risoluzione 1024 x 600 pixel. La disponibilità partirà da giugno 2021 a 119 euro. Lenovo Tab M8 punta invece su un processore octa-core, 3GB di RAM e uno schermo IPS da 8 pollici con risoluzione 1280 x 800 pixel. In questo caso sappiamo solamente che il prodotto arriverà in mercati selezionati più avanti nel corso del 2021.

Arrivando a Lenovo Smart Clock con Wireless Charging Dock, quest'ultimo è compatibile con Google Assistant e con i principali prodotti dedicati alla casa smart. La sua peculiarità è il poter caricare altri dispositivi. Sono inoltre stati effettuati miglioramenti al comparto audio e non mancano migliorie. Il display intelligente approderà sul mercato a partire da agosto 2021, a un prezzo di partenza di 89,99 euro.

Ricordiamo che questi reveal fanno seguito a quelli relativi alle serie ThinkPad, IdeaPad, ThinkVision e Go, avvenuti giusto qualche giorno fa. Insomma, le novità in casa Lenovo non mancano di certo.

Per maggiori dettagli, potete dare un'occhiata al sito Web ufficiale del noto brand.