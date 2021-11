Lenovo diventa partner tecnologico per l'innovazione delle workstation di DreamWorks

Lenovo ha annunciato che DreamWorks Animation ha scelto Lenovo come partner per l'innovazione delle workstation per fornire la potenza e le prestazioni di fascia alta necessarie per dare vita ai suoi prossimi film di animazione all'avanguardia.

Questa collaborazione nell’ambito PC rafforza ulteriormente la partnership tra le due aziende, ampliando il ruolo di leader tecnologico di Lenovo, già partner nell’innovazione, per la fornitura di data center a DreamWorks. Come parte di questo accordo pluriennale, DreamWorks utilizzerà workstation Lenovo, tra cui ThinkStation P620 e ThinkStation P920, in tutti i reparti per lo sviluppo di contenuti e personaggi, inclusa l'attesissima uscita del prossimo film dello studio, "The Bad Guys”.

L'estensione di questa partnership segue lo sviluppo di una nuova infrastruttura informatica on-premise di Lenovo progettata per trasformare il data center di DreamWorks in un centro operativo ad alte prestazioni, ultra scalabile e sostenibile per tutta la creazione di contenuti.

Con la domanda di contenuti animati premium ai massimi storici, DreamWorks Animation si è rivolta all'Intelligent Devices Group di Lenovo per trovare soluzioni workstation innovative in grado di tenere il passo con le sue ambizioni in continua crescita, flussi di lavoro sempre più complessi e tempi di produzione più rapidi. Progettate per un'elevata produttività, le workstation Lenovo sono disegnate per offrire massima potenza, prestazioni e affidabilità per consentire agli artisti di dare vita alle proprie idee creative.

“In DreamWorks, la capacità di gestire i flussi di lavoro alla velocità del nostro processo di pensiero creativo è fondamentale per catturare quei momenti di espressione istantanei che danno forma alle esperienze indimenticabili sviluppate dai nostri animatori e professionisti della creatività. Le workstation devono sostenere il processo di immaginazione implacabile dei nostri artisti. L'hardware deve essere un abilitatore; sfruttando le prestazioni e la velocità per soddisfare le loro aspettative.” ha affermato Bill Ballew, Chief Technology Officer di DreamWorks. "Abbiamo avuto l'opportunità di testare la workstation ThinkStation P620 di Lenovo e ci siamo resi conto che è un punto di svolta per i nostri flussi di lavoro. Basato sull'architettura AMD Ryzen Threadripper PRO, ThinkStation P620 offre prestazioni nuove e migliorate per ambienti applicativi multi-thread in cui il nostro team può trarre il massimo vantaggio".

Dalla modellazione 3D, rigging, surfacing e simulazioni all'animazione ad alte prestazioni e alla creazione di rendering iperfotorealistici, gli specialisti, gli artisti e gli ingegneri di DreamWorks Animation sfruttano allo stesso modo capacità di calcolo ad alte prestazioni. Affidandosi alla flessibilità e alle piattaforme innovative delle workstation Lenovo, il team di DreamWorks può concentrarsi sulle proprie ambizioni creative sapendo di essere dotato della tecnologia di livello mondiale necessaria per soddisfare quei flussi di lavoro complessi, ora e negli anni a venire. Oltre alla Lenovo ThinkStation P620, DreamWorks Animation sarà anche in grado di sfruttare la workstation a doppio processore più avanzata di Lenovo, la ThinkStation P920. Costruita con l'ultima generazione di processori Intel Xeon, le prestazioni estreme della workstation aiuteranno DreamWorks ad accelerare i flussi di lavoro più impegnativi in un ambiente di studio di produzione.

"Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con DreamWorks Animation e dotarli di workstation che aiutano ad accelerare i loro flussi di lavoro sempre più impegnativi", ha affermato Rob Herman, Vice President della Workstation and Client AI Business Unit di Lenovo. "La nostra collaborazione con le workstation esemplifica ulteriormente la capacità di Lenovo di supportare in modo olistico i nostri clienti con le soluzioni tecnologiche più avanzate disponibili, consentendo loro di innovare più rapidamente e trasformare i rispettivi settori".

Qualche mese fa, Lenovo era stata scelta come partner tecnologico di Team Dynamis PRC.