Lenovo, partono le offerte sui monitor gaming: fino al 35% in meno sul G24

Archiviate le offerte sui Legion Pro, torniamo a scavare su Amazon Italia alla ricerca delle migliori promozioni dedicate alla gamma gaming di Lenovo: stavolta a finire sotto i riflettori sono i monitor, rigorosamente ad alto refresh rate e fino a 27 pollici.

I monitor Lenovo da gaming in offerta al momento sono tre, con riduzioni fino al 35% e sconti a tempo: ci sarà la possibilità di approfittarne, infatti, solo per il mese di giugno 2023.

Si parte con il "piccolo" Lenovo G24e-20 Gaming, dotato di pannello VA FullHD da 23,8 pollici con tecnologie EyeSafe e FreeSync Premium. La frequenza di aggiornamento è di 120Hz e i tempi di risposta sono ridotti fino a 1 ms. A disposizione, sul retro, sia HDMI che DisplayPort.

Il prezzo, solitamente di 229 euro, è stato ridotto in promozione fino a soli 149 euro, per uno sconto proprio del 35%.

Al G24e fa eco il Lenovo Gaming G25-20. Stavolta ci troviamo nel regno dei pannelli TN, con diagonale da 24,5 pollici, risoluzione FullHD e refresh rate fino a 165 Hz. I tempi di risposta scendono giù fino ad appena 0,8 ms, per un display che guarda con convinzione agli scenari competitivi. Immancabile anche qui il FreeSync Premium, per un prezzo che passa da 299 a 199 euro, con uno sconto del 33% e pari a ben 100 euro.

Ultimo, ma non per importanza, il Lenovo Gaming G27-30, dotato di un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione FullHD, frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, tempi di risposta di 1 ms e FreeSync Premium. In questo caso troviamo anche un set di speaker integrato, utile soprattutto se si punta a una postazione pulita, senza cavi e senza accessori di troppo. Il prezzo in questo caso scende a 219 euro da 299, per una riduzione del 27%.