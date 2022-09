Lenovo pensa ai content creator: ecco il nuovo ThinkBook 16p con RTX 3060

In questo esplosivo inizio di settembre 2022, Lenovo ha presentato ThinkPad X1 Fold, un pieghevole da 16 pollici che si trasforma in un laptop da 12, ma c'è stato anche spazio per dispositivi più convenzionali, come il Lenovo ThinkBook 16p Gen 3.

Si tratta di un notebook pensato per trasformarsi in un fedele alleato di content creator ed esperti di creatività. Il modello supercharged è dotato di CPU Ryzen 9 Serie 6000H, in tandem con grafica dedicata NVIDIA RTX 3060.

Ad animare il nuovo ThinkBook 16p Gen 3 sarà naturalmente Windows 11 preinstallato, mentre a stupire sarà l'ampio display 2,5K da 16 pollici con certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e TÜV Eyesafe. In particolare, si tratta di uno schermo disponibile in due configurazioni: la prima prevede un refresh rate fino a 60 Hz con luminosità a 400 nit e la seconda rispettivamente 165 Hz e 500 nit grazie alla certificazione VESA HDR400.

Entrambi i pannelli sono certificati Pantone X-Rite e supportano contenuti in Dolby Vision.

Oltre a CPU e GPU di alto livello, a bordo troviamo memorie RAM LPDDR5 fino a 32 GB e SSD fino a 2 TB tramite doppio storage. La batteria, promette Lenovo, in determinati scenari potrebbe arrivare a coprire anche tutto il giorno.

Connettività completa di WiFi 6, mentre non mancano all'appello un'uscita HDMI 2.1 e un occhio di riguardo alla sicurezza, con accesso tramite sensore biometrico per impronte digitali integrato nel tasto di accensione e camera FullHD con infrarossi opzionale.

Lenovo suggerisce di utilizzarlo anche da casa in combinazione con il nuovo monitor ThinkVision S25e-30, anch'esso una new entry nella gamma del brand e svelato nel contesto della odierna presentazione dei nuovi monitor ThinkVision e Legion.