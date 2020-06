Lenovo porta in Italia il notebook ispirato al design Ducati: si parte da 999 Euro

Lenovo annuncia la disponibilità sul mercato italiano dell’esclusivo PC notebook Lenovo Ducati 5, presentato lo scorso gennaio in occasione di CES 2020.

Nato dalla passione che Lenovo condivide con Ducati per le massime prestazioni unite alla tecnologia più avanzata e a un design che esalta la personalità del prodotto, Lenovo Ducati 5 è basato su processori Intel Core i5 fino alla decima generazione, con un display full HD da 14” con cornici ultrasottili e altoparlanti Dolby Audio™ rivolti verso l’alto per un’esperienza audiovisiva immersiva.

Ciascuno degli elementi scelti per realizzare Lenovo Ducati 5 come i materiali, le finiture, i colori ha dovuto superare criteri molto stringenti per rispettare il design equilibrato che è parte dell’essenza Ducati. Si tratta di un PC notebook esclusivo, di fatto costruito su misura e disponibile in edizione limitata in sole 12.000 unità in tutto il mondo, realizzato per i più grandi fan di Ducati. A partire dallo chassis, i dettagli di Lenovo Ducati 5 sono stati integrati in questa edizione speciale con la stessa cura e precisione che usano gli ingegneri di Ducati quando realizzano i loro prodotti più esclusivi.

Guidare una moto è uno dei modi più appassionanti di viaggiare e le moto di Ducati offrono innumerevoli spunti di design. I colori scelti per il notebook sono stati ispirati dalla livrea della Panigale V4 R, mentre il telaio a traliccio a vista del Ducati Monster ha ispirato le cornici della presa d’aria inferiore di questo esclusivo notebook

Gli scarichi delle Ducati sportive hanno una sezione esagonale a nido d’ape, che è stata replicata su Lenovo Ducati 5. Gli appassionati noteranno inoltre le cuciture della custodia che riprendono il dettaglio delle selle Ducati.

Il design di Lenovo Ducati 5 riprende anche il modo non convenzionale con cui Ducati fa uso degli spazi vuoti consentendo ai materiali di colore grigio metallizzato di emergere.

A completare la personalizzazione, e per non lasciare alcun dettaglio al caso, i caratteri utilizzati per marcare i numeri di serie sotto le coperture inferiori dei laptop e sulle schede commemorative sono gli stessi che Ducati usa per marchiare le componenti delle edizioni da collezione delle loro moto. Gli appassionati non mancheranno di notare il suono di avvio del BIOS, simile al rombo delle MotoGP sul circuito, e il logo Ducati Corse al centro della schermata di inizio.

L’attenzione al dettaglio arriva anche alla definizione del packaging; la confezione ha un aspetto lussuoso con il logo Ducati Corse sul coperchio metallizzato color argento camaleonte e il fondo rosso. Quando il laptop viene tolto dalla scatola per la prima volta, ci si sente come quando si prende in consegna la prima Ducati, e anche la confezione esterna, quella in cui il PC viene spedito, è personalizzata con una maniglia rossa e il logo Ducati Corse all’esterno, caratterizzando il prodotto fin dal momento in cui viene consegnato.

Grazie alle sue linee eleganti, Lenovo Ducati 5 è il compagno perfetto per chi vive la propria passione per la moto a tutto tondo. Con uno spessore di 16,9 millimetri e un peso di soli 1,58 kg, le prestazioni e il design sono unite alla massima portabilità. Che si tratti di lavoro, gaming, video editing, o semplicemente di relax con un buon video, questo laptop è sempre a suo agio, senza perdere mai di vista la privacy. Grazie al lettore biometrico delle impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, l’accesso ai propri file è sempre sicuro e molto più rapido rispetto al digitare una password; inoltre la webcam è protetta da sguardi indiscreti grazie all’otturatore meccanico che la oscura quando preferiamo non essere disturbati.

La passione condivisa per prestazioni e design ha guidato sviluppo del prodotto con l’obiettivo di portare al pubblico l’unione dei valori che Lenovo e Ducati rappresentano, creando un collegamento emotivo fra i due brand. Ci sono appassionati che apprezzano le prestazioni delle moto da corsa tanto quanto quelle dei loro dispositivi personali e vogliono mostrare il loro attaccamento a Ducati sia in pista sia nella vita di tutti i giorni. Per questo notebook ci siamo ispirati alla stessa passione che guida il design Ducati, considerando tutti i dettagli, in modo da dare ai fan un PC che possano amare tanto quanto la loro moto.

Lenovo Ducati 5 è ora disponibile in Italia a partire da € 999,00 Lenovo.com/it e Amazon.it.