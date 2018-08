Lenovo presenta all'IFA il nuovo ThinkPad X1 Extreme, sottile e votato alla produttività

Lenovo presenta all'IFA di Berlino il ThinkPad X1 Extreme, un nuovo sottile ed elegante laptot equipaggiato con le schede grafiche NVIDIA GeForce con i più recenti processori Intel Core di ottava generazione con Gigabit Wi-Fi integrato, tra i quali vi è il Core i9.11. Una macchina completamente votata alla produttività.

Il supporto per più monitor in contemporanea consente di lavorare in multitasking e la tecnologia RapidCharge consente di ripristinare l’80% di carica della batteria in soli 60 minuti. Il display 4K, la gamma di colore Adobe RGB al 100% con Dolby Vision HDR e l’audio immersivo Dolby Atmos assicurano nuovi standard qualitativi per la creazione e la fruizione di contenuti multimediali.

Tra le innovazioni in termini di sicurezza, si possono annoverare la copertura ThinkShutter della webcam, il riconoscimento facciale Windows Hello e il lettore di impronte digitali. ThinkPad X1 Extreme sarà disponibile in Italia a partire da 1.709€ IVA esclusa; la data di disponibilità del prodotto verrà comunicata più avanti.

Chris Walker, Vicepresidente di Intel Client Computing Group, commenta così l'annuncio del prodotto: “Siamo entusiasti di vedere nuovi dispositivi in grado di utilizzare al meglio le incredibili prestazioni, la connettività, i comandi vocali intuitivi e l’efficienza energetica che i più recenti processori Intel Core di ottava generazione abilitano. Intel e Lenovo hanno una lunga storia di collaborazione e il risultato sono queste incredibili innovazioni nel mobile computing, tutte da vedere in questa nuova carrellata di prodotti”.