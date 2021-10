Lenovo presenta la nuova gamma di tablet Android in arrivo in Italia, con 5G

Nel corso di un evento tenuto presso lo Spazio Lenovo di Milano, Lenovo ha svelato la nuova gamma di tablet premium in arrivo in Italia con Android e 5G. La lineup comprende la serie Yoga, con i nuovi Yoga Tab 13 e Yoga Tab 11, ma anche il portfolio della serie P.

Partendo dalla serie Yoga, Yoga Tab 13 è un tablet rivestito in Alcantara. Dotato di un ampio display da 13 pollici con risoluzione 2K (2160x1350 pixel) e pannello LTPS, il più efficiente dal punto di vista energetico e meno riflettente. Lo schermo è anche compatibile con la tecnologia Dolby Vision HDR e quattro altoparlanti JBL tra cui due integrati nel soundbar. Yoga Tab 13 dispone anche di un sostegno alla base e può essere utilizzato come secondo schermo del PC tramite un cavo microHDMI. Presente il supporto per la tecnologia WiFi 6 grazie al processore Qualcomm Snapdragon 870, a cui si aggiungo 8GB di RAM.

Yoga Tab 11 è invece pensato per la famiglia e lo studio grazie al supporto della penna ed il display 2K IPS da 11 pollici con tecnologia TDDI e Dolby Vision. Disponibile in versione LTE e WiFi Only, è basato sul processore octa-core MediaTek Hello G90T con chip UFS. L'esperienza Kids Space di Google consente anche di attivare un'esperienza ad hoc per i bambini. Yoga Tab 11 può essere anche acquistato con sostegno in acciaio e rivestimento in morbido tessuto in modalità storm grey.

Passando alle novità della serie P, partiamo dal Lenovo Tab P12 Pro che è in grado di offrire un'esperienza multimediale eccezionale grazie al display AMOLED da 12,6 pollici e la Lenovo Precision Pen 3. Il tablet è anche in grado di auto adattarsi a tutte le esigenze e può passare da un refresh rate a 120Hz per il casual gaming a 60Hz per la navigazione web. Lenovo ha puntato molto su questa nuova "realtà ibrida" che lo rende adatto per vari usi: ad esempio il modello 5G può offrire una velocità di download fulminea, mentre la batteria da 10200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W offre massimo 17 ore di streaming video.

Il Lenovo Tab P11 5G invece è stato progettato per essere portatile. Lo schermo IPS da 11 pollici 2K è combinato a quattro altoparlanti JBL sintonizzati con il Lenovo Premium Audio, per restituire un'esperienza immersiva. Il tablet è disponibile con il pacchetto con tastiera e la Lenovo Precision Pen 2. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdraogn 750G 5G.

Per quanto riguarda i prezzi, Lenovo Yoga Tab 13 è disponibile ad 899 Euro ed il Tab 11 a 549 Euro. I Lenovo P11 Pro e P11 sono disponibili da maggio rispettivamente a 799 e 299 Euro, mentre il P12 Pro sarà disposinibile ad inizio 2022 a 999 Euro, insieme al P11 5G che potrà essere acquistato a 649 Euro.