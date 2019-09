Lenovo presenta ad IFA 2019 il nuovo monitor curvo per il gaming

Lenovo, a pochi giorni dal keynote che terrà all'IFA di Berlino, ha svelato il nuovo monitor curvo per il gaming, che si preannuncia essere uno dei più interessanti del mercato.

Il Lenovo G34W Gaming Monitor infatti è progettato per i gamer più esigenti, che esigono prestazioni in linea con i loro PC anche a livello di schermo.

Grazie ad una curvatura di 1500R ed un formato di 21:9 ultra ampio, il G34W è in grado di fornire un'esperienza di gioco ultra immersiva, ma che si concilia perfettamente anche con gli appassionati di film, oltre che per i videogiocatori più accaniti. A livello tecnico troviamo un display panoramico Wide quad ad alta definizione, da 34 pollici, in grado di offrire una nitidezza sorprendente.

A fianco di questo, è stato anche presentato il monitor L28U da 28 pollici grandangolare 4K IPS, che se collegato da un dispositivi con scheda grafica AMD Radeon, è in grado di eliminare lo sluttering ed il tearing grazie alla tecnologia FreeSync. E' possibile anche inclinare il monitor come preferito grazie al display antiriflesso certificato TUV Rhineland Eye Comfort, che minimizza l'affaticamento degli occhi.

Il monitor Lenovo L28u da 28 pollici sarà disponibile a partire da 359 euro IVA inclusa da ottobre 2019. Per l monitor gaming Lenovo G34w da 34 pollici, prezzo e disponibilità per il mercato italiano saranno comunicati in seguito