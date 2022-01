Lenovo presenta i suoi innovativi Smart Device al CES 2022

Dopo aver scoperto le interessanti novità sui processori Intel Alder Lake al CES 2022, finalmente anche Lenovo solleva il velo dai suoi primi prodotti della gamma 2022. Ad aprire le danze è il nuovo Smart Clock Essential con Alexa integrata, ma c’è spazio anche per altri Smart Device e la gamma ThinkPad Z.

Lenovo Smart Clock Essential

Una vera e propria sveglia smart, con speaker integrato e adatto a qualsiasi ambiente grazie alle diverse colorazioni. L’ampio display LED è dotato di una modalità ambient automatica che ne riduce la luminosità durante la notte e può essere silenziato con un semplice tocco per spegnere la sveglia. Per il resto, l’integrazione con Amazon Alexa consentirà di controllare una miriade di funzionalità smart direttamente con la voce, inclusa la possibilità di ascoltare musica dal servizio streaming preferito, podcast e audiolibri.

Per arricchire e personalizzare la propria esperienza, Lenovo ha pensato a una serie di accessori “Ambient Light Dock”, una serie di basi d’appoggio uniche nel loro genere, illuminate e con colorazioni a scelta grazie ai LED RGB, tra gradazioni di colore, arcobaleni e colorazioni solide. Il controllo può avvenire sia tramite Alexa che attraverso i comandi dorsali dello speaker.

La disponibilità italiana per entrambi i prodotti è in divenire, tuttavia negli USA Lenovo Smart Clock Essential sarà disponibile già a gennaio 2022 a un prezzo consigliato di 59,99 dollari, mentre per gli Ambient Dock si parla del primo trimestre del 2022 a un prezzo di partenza di 29,99 dollari.

Lenovo Smart Frame

Già disponibile negli USA, con disponibilità in divenire nei restanti mercati globali, questa cornice smart è “pensata per custodire le immagini di famiglia preferite da mettere in bella mostra in salotto, in camera da letto o nello studio”. La cornice smart di Lenovo in questa iterazione non richiede più un account Google Photo, ma sarà sufficiente dotarsi di uno smartphone per la condivisione e il salvataggio delle foto direttamente nella memoria di archiviazione della cornice.

Tra le funzionalità aggiuntive di Lenovo Smart Frame, segnaliamo la possibilità di lasciare messaggi digitali ai propri coinquilini o alla propria famiglia sotto forma di bigliettini adesivi, anche programmabili per orario e data. Presto la cornice offrirà anche il supporto al proprio feed Instagram per proiettare a schermo i propri ricordi social.



Oltre ai nuovi Smart Device, Lenovo ha presentato ThinkPad Z, nuova gamma di notebook per professionisti pensati per fornire l'esperienza migliore possibile con un occhio all'impatto ambientale, grazie all'utilizzo di materiali riciclati e sostenibili.