Lenovo presenta i laptop Legion con i nuovi processori Intel Core

Lenovo ha annunciato oggi le new entry della gamma Legion, caratterizzate dai nuovi processori Intel. La lineup è composta dalla nuova ammiraglia Lenovo Legion 7i da 16 pollici, a cui si aggiunge il Lenovo Legion 5i Pro ed il Lenovo Legion 5i, ma anche da un nuovo monitor.

Partendo dai laptop Lenovo Legion, la nuova generazione offre ai giocatori e creatori di contenuti un'ampia scelta di processori ad alte prestazioni per lo streaming, ma anche per giocare ad alte prestazioni. Garantite quindi tutte le tecnologie che ha recentemente implementato Intel, tra cui il supporto PCIe 4.0, SSD NVMe PCIe gen 4, Thunderbolt 4 w WiFi 6 Killer. A livello software troviamo Windows 10 che può garantire anche la gestione di carichi di lavoro pesanti con una frequenza fino a 5Ghz.

I nuovi laptop da gaming supportano anche la tecnologia Thunderbolt 4 per connessioni di displaying più affidabili, ma anche trasferimento dati più veloce ed una ricarica più rapida.

A livello di scheda grafica sul nuovo Lenovo Legion 7i i giocatori possono trovare la GPU GeForce RTX 3080 fino a 165W, mentre i laptop Lenovo Legion 5i Pro e Lenovo Legion 5i supportano anche le new entry GeForce RTX 3050 Ti ed RTX 3050, entrambe con potenza grafica totale fino a 95W.

I display QHD da 16 pollici hanno un aspect ratio di 16:10 ed una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, sui Lenovo Legion 7i e Lenovo Legion 5i Pro. A livello termico, Lenovo Legion Coldfront 3.0 garantisce un flusso d'aria aumentato del 18% per un gameplay senza throttling.

Infine, Lenovo ha annunciato anche il nuovo monitor da gaming Lenovo Legion Y25G-30 a 360Hz per l'eSport competitivo, che combina le tecnologie NVIDIA G-Sync e NVIDIA Reflex. Disponibile nel taglio da 24,5 pollici, include anche la tecnologia Eye Comfort per ridurre l'affaticamento dagli occhi ed un supporto girevole per un comfort ergonomico. Il tempo di risposta è di 1ms, mentre il pannello IPS offre colori vivaci con un'ampia gamma cromatica sRGB del 99%, luminosità di picco di 400 nits.

Per quanto riguarda i prezzi, al momento sono stati annunciati solo quelli per gli USA:

Lenovo Legion 7i con processore Intel Core i9 di 11esima generazione parte da 1.769,99 Dollari e dovrebbe essere disponibile a partire da giugno 2021;

Lenovo Legion 5i Pro con processore Intel Core i7 parte da 1.329,99 Dollari e sarà disponibile a partire da giugno 2021;

Lenovo Legion 5i da 15 o 17 pollici con processore Intel Core i7 di undicesima generazione parte da 969,99 Dollari e dovrebbe essere disponibile a partire da luglio 2021.

Il monitor Lenovo Legion Y25G-30 parte da 699,99 Dollari e sarà lanciato ad Ottobre 2021.

Nessuna informazione sui prezzi italiani e sull'eventuale disponibilità.