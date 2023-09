Lenovo presenta Legion 9i, il primo laptop al mondo con IA e raffreddamento a liquido

In occasione di IFA 2023, nel corso del quale Lenovo ha presentato i Lenovo Legion Glasses, Lenovo ha anche annunciato il nuovo laptop top di gamma in ambito gaming, il Lenovo Legion 9i. Si tratta del primo laptop da gaming da 16 pollici dell’ecosistema Lenovo Legion e con sistema di raffreddamento a liquido integrato.

Lenovo Legion 9i è basato sul processore Intel Core i9-13980HX di 13esima generazione, GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop e 64GB di RAM Overclocked 5600MHz Dual Channel DDR5 o 32GB Overclocked 6400MHz DDR5 Dual Channel.

Presente anche il sistema di raffreddamento a liquido integrato Legion Coldfront, il primo del suo genere su un laptop da gaming da 16 pollici, che permette al Lenovo Legion 9i di erogare un TDP fino a 230W con un peso di soli 2,56Kg. Tale sistema è progettato in collaborazione con Cooler Master, e funziona sulla VRAM della GPU per gestire il calore durante le sessioni di gioco più estreme in quanto si attiva quando la GPU raggiunge gli 84 gradi Celsius per raffreddare nuovamente la GPU. Il sistema di raffreddamento ad aria a tripla ventola è ottimizzato dall’intelligenza artificiale con 6.333 singole prese d’aria. Contribuiscono al raffreddamento anche la copertura frontale realizzata con trucioli di carbonio forgiato che non solo riduce il peso, ma conferisce ad ogni Lenovo Legion 9i un disegno esclusivo ed unico grazie al pattern di carbonio sulla parte frontale del PC.

Il display è configurabile fino a Lenovo PureSight 3.2K Mini-LED 16:10 con frequenza di aggiornamento a 165Hz. Per i content creator è disponibile anche la possibilità di passare dagli spazi di colore DCI-P3 a sRGB tramite il software X-Rite. Il display mini-LED ha un rapporto screen-to-body al 94% ed offre immagini grandi e nitide sia per i giocatori che per i content creator. L’SSD da massimo 2 TB è PCIe (Gen4).

Presente anche la funzionalità Smart FPS del Lenovo LA-2AI che si interfaccia direttamente con il display per monitorare i fotogrammi al secondo e regolare di conseguenza la potenza della GPU e della CPU.

Lenovo Legion 9i ha una batteria da 99,99Wh che può essere alimentata tramite l’adattatore Slim da 330W o TypeC da 140W, entrambi inclusi nella confezione. Garantita la connettività WiFi7 e Bluetooth 5.3.

La disponibilità del Lenovo Legion 9i con processore Intel è prevista a partire da ottobre 2023 a partire da 4.499 Euro.