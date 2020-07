Lenovo presenta Legion Tower 5i: il PC tower da gaming con GeForce RTX 2080 Super

Lenovo ha svelato il nuovo Legion Tower 5i, il PC tower da gaming progettato per i gamer più esigenti che desiderano postazioni da gioco potenti, a fronte di un controllo della temperatura e del rumore anche durante le sessioni più intense.

Dotato di un sistema di raffreddamento a liquido, opzionale al momento della configurazione, il Legion Tower 5i è costruito per funzionare in overclocking, ed è anche disponibile con la scheda grafica fino alla NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, per godere di framerate ultraveloci ed una risoluzione oltre il 4K.

Come mostriamo nelle immagini presenti in calce, è anche dotato di un sistema d'illuminazione a LED blu, ma è anche possibile aggiungere l'illuminazione interna RGB opzionale e lo chassis nella tonalità Phantom Black. I gamer più esigenti però potranno anche mettere in evidenza gli interni del PC con i pannelli laterali trasparenti.

Lenovo Legion Tower 5i sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo mese agosto al prezzo di partenza di 1.199 Euro. La data ufficiale del lancio ancora non è stata annunciata, ma come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni del caso.



Questo nuovo annuncio arriva a poche ore dalla presentazione del Lenovo Legion Duel con fotocamera sul lato e due Type-C.