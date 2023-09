Lenovo presenta Lenovo Legion Go: il nuovo dispositivo portatile che sfida Steam Deck

In occasione di IFA 2023 in corso a Berlino, Lenovo ha presentato il chiacchierato Lenovo Legion Go, il primo dispositivo portatile Windows dell’azienda, che rappresenta l’aggiunta più recente all’ecosistema gaming di PC, accessori, software e servizi.

Basato sul processore AMD Ryzen Z1 Extreme, con scheda grafica AMD RDNA e tecnologia di gestione intelligente dell’alimentazione, Lenovo Legion Go arriva con il sistema operativo Windows 11. Dotato di un display gaming da 8,8 pollici QHD 16:10 Lenovo PureSight, Lenovo Legion Go raggiunge una luminosità fino a 500 nit ed una gamma di colori DCI-P3 del 97%, regolabile anche in base allo stile di gioco e la situazione. Il pannello supporta anche una risoluzione da 1600p a 800p e frequenze di aggiornamento di 144Hz e 60Hz.

Il pannello integra anche 10 touch point per un controllo naturale e intuitivo, mentre sotto la scocca troviamo la RAM LPDDR5X fino a 16GB con flessibilità di gestione dell’alimentazione. L’SSD PCIe Gen4 fino a 1TB è espandibile tramite lo slot microSD che supporta fino a 2TB di memoria e spazio di archiviazione aggiuntivo.

La batteria invece è da 49,2Wh, con sessioni di gioco che possono durare più a lungo senza bisogno di ricarica. Disponibile il supporto per la Super Rapid Charge che consente alla batteria di ricaricarsi fino al 70% in mezz’ora. Lenovo Legion Go include anche la modalità power bypass che protegge in fase di alimentazione la batteria da un ulteriore degrado eliminando il calore prodotto durante la ricarica. Presente la tecnologia Coldfront di Lenovo Legion, dotata di una ventola a 79 pale in polimero a cristalli liquidi che mantiene il dispositivo fresco con un rumore della ventola inferiore a 25 dB, pur consentendo al dispositivo di raggiungere 25W completi di TGP in modalità personalizzata.

I controller sono dotati di half effect anti-drift che massimizzano reattività e precisione, accompagnati da un trackpad integrato, un D-Pad, una rotella del mouse angolata e 10 pulsanti mappabili, grilletti e pulsanti dell’impugnatura. Inoltre, i controller Legion TrueStrike sono rimovibili ed offrono una maggiore flessibilità negli stili di gioco, ed abilitano la modalità FPS che consente di staccarli dal corpo.

Presente una doppia porta USB-C con funzionalità plug-and-play con supporto DisplayPort 1.4 e PowerDelivery 3.0, a cui si aggiunge il WiFi 6E ed il supporto Bluetooth 5.2.

L’applicazione Legion Space, progettata specificamente per Lenovo Legion Go consente agli utenti di accedere a tutte le piattaforme di gioco e gli store online, oltre che acquistare giochi tramite il Legion Game Store in collaborazione con Legion Game Store.

La disponibilità di Lenovo Legion Go è prevista a partire da ottobre 2023 a partire da 799 Euro.