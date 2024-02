Lenovo presenta al MWC 2024 i nuovi ThinkPad e ThinkBook con AI

In occasione del Mobile World Congress di Barcellona, Lenovo ha presentato la nuova generazione di laptop aziendali: ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 e ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4.

Basati sui nuovi processori Intel Core Ultra con Intel vPRO e con Windows 11 come sistema operativo, i laptop in questione integrano le ultime novità fronte hardware e software a livello d’intelligenza artificiale, che consentono di accedere a livelli avanzati di sicurezza, efficienza energetica ed esperienze.

Lenovo ha spiegato che con questi nuovi PC AI vuole trasformare i dispositivi ed i dispositivi intelligenti per fornire soluzioni AI personalizzati grazie a quelle che definisce “le esperienze PC personalizzate più complete di sempre”, con una semplificazione dei flussi di lavoro che contribuiscono all’aumento della produttività.

Su ThinkPad T14 Gen 5 troviamo uno schermo fino a 14 pollici 2.8K OLED con risoluzione di 400 nits e refresh rate di 120Hz, ma anche supporto al Dolby Vision. Presenti due speaker e due microfoni, ma anche una fotocamera da 5 megapixel per le videochiamate. Il comparto di sicurezza è composto da un lettore per le impronte digitali integrato direttamente nella tastiera, ma anche il supporto a Windows Hello. I PC sono configurabili sia con i processori Intel Core ultra che l’AMD Ryzen 8040, fino a 64GB di RAM DDR5 ed SSD da 2TB.

Il Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 vanta invece un display 3:2 con Corning Gorilla Glass ed è basato sui processori Intel Core Ultra u di ultima generazione, a cui si aggiungono fino a 32GB di RAM LPDDR5x, una tastiera staccabile e retroilluminata dotata di TrackPad a tre pulsanti con penna magnetica, fotocamera a 5MP + IR frontale e da 8MP posteriore e supporto WWAN CAT16 4G.

Di seguito il listino prezzi dei laptop in questione:

ThinkPad T14 Gen 5 (Intel) è previsto da maggio 2024 a partire da € 1.349 + IVA

ThinkPad T14 Gen 5 (AMD) è previsto da giugno 2024 a partire da € 1.299 + IVA

ThinkPad T14s Gen 5 è previsto da aprile 2024 a partire da € 1.449 + IVA

ThinkPad T16 Gen 3 è previsto da maggio 2024 a partire da € 1.369 + IVA

ThinkPad X12 Detachable Gen 2 è previsto da maggio 2024 a partire da € 1.399 + IVA

ThinkBook 14 2-in-1 G4 sarà disponibile da maggio 2024 a partire da € 1.099 + IVA

Ovviamente vi aggiorneremo appena arriveranno i dettagli sulla data di disponibilità.