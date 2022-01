Lenovo presenta i nuovi notebook Legion 5 con Alder Lake e Ryzen 6000

Dopo aver dato un'occhiata ai deliziosi Smart Device di Lenovo al CES 2022, è arrivato l'annuncio dedicato anche ai PC Gamer: si aggiorna anche la gamma Legion con notebook e periferiche di nuova generazione e un ecosistema rinforzato.

I primi laptop da gaming di questo 2022 sono ben quattro. Si parte con i sottili e potenti Legion 5 e Legion 5i, con un form factor ridotto nelle dimensioni del 15% rispetto al passato e con una ricca dotazione di hardware e ottimizzazioni. Il display è da 15 pollici configurabile fino alla risoluzione QHD e fino a 165Hz, con una copertura sRGB del 100% e una luminosità di picco di 300 nit.

Ottima la copertura multimediale con un doppio speaker stereo con tecnologia Nahimic 3D Audio da 2W per canale, ma la vera bomba è sotto la scocca. Infatti, il cuore pulsante di Legion 5 saranno i processori AMD di nuova generazione fino al Ryzen 7 6800H, mentre per Legion 5i la configurazione migliore conta la CPU Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione. Il comparto grafico, invece, è appannaggio di NVIDIA, con un range di scelta tra la RTX 3060 e fino alla RTX 3070 Ti.

Tra le migliorie nell'uso quotidiano e nel gaming, troviamo la tastiera TrueStrike con retroilluminazione RGB completamente personalizzabile e più silenziosa del 33% sulla scorsa generazione.

La Serie Legion Pro si arricchisce allo stesso modo di due opzioni e con il massimo della dotazione possibile in termini di hardware. A bordo del nuovo Legion 5 Pro e del Legion 5i Pro troviamo infatti un display da 16 pollici in formato 16:10 con risoluzione WQHD+ (2960 x 1600 pixel) fino a 240Hz con Adaptive Sync, certificato TUV Rheinland con Gold Label nella categoria High Gaming Performance. Sempre in merito al pannello di nuova generazione troviamo la certificazione VESA DisplayHDR 400 e il pieno supporto a Dolby Vision. Non manca il supporto a NVIDIA G-SYNC.

Quanto alle configurazioni disponibili, il Legion 5 Pro può spingersi fino al Ryzen 9 6900HX mentre il Legion 5i Pro si può selezionare con opzioni Intel fino al nuovo i9-12900H. Come beneficio decisamente non marginale, il cambio di piattaforma consente l'adozione delle nuove memorie DDR5-4800 e di SSD NVMe PCIe Gen4. La grafica, invece, potrà essere configurata fino alla nuova RTX 3070 Ti presentata al CES 2022.

L'audio, nella serie Pro, è sviluppato in collaborazione con SteelSeries, mentre le temperature sono ora sotto la responsabilità del nuovo sistema di dissipazione Legion ColdFront 4.0.La scocca è prodotta con una lega di alluminio e magnesio per offrire robustezza e leggerezza, mentre risulta immancabile anche in questo caso l'illuminazione. Nello specifico, Legion 5 e 5i Pro si avvalgono del sistema di illuminazione Legion Spectrum RGB.