Lenovo presenta i nuovi X1 Carbon e X1 Yoga con supporto Dolby Vision HDR

Lenovo, in occasione del CES di Las Vegas, ha presentato la nuova generazione di computer portatili. Si tratta del laptop ThinkPad X1 Carbon , ed il convertibile, basati sui processori Intel Kaby Lake di ottava generazione, a cui si aggiunge l'ingresso USB-C universale per la ricarica.

Non sono però queste le uniche novità, perchè entrambi i portatili hanno dei microfoni di campo che permetteranno agli utenti (negli USA) di utilizzare l'assistente vocale Alexa di Amazon, ed includono anche il supporto per il formato Dolby Vision HDR.

La presenza dei microfoni di campo permettono di interagire con Alexa da una stanza all'altra: ad esempio sarà possibile sbloccare il portatile direttamente con la voce.

Attenzione però: Alexa al lancio non sarà disponibile sugli X1 al lancio, ma sarà introdotto con un aggiornamento software che sarà disponibile nella prima metà del 2018.

Il supporto Dolby Vision, invece, è una prima assoluta per il settore dei computer, ma anche questo sarà sbloccato con un aggiornamento software. Chiaramente, per poter godere a pieno dell'esperienza Dolby Vision bisognerà anche visualizzare i contenuti che lo supportano. Netflix, ad esempio già da tempo ha rivelato che la piattaforma ha intenzione di adottarlo.

Purtroppo per l'X1 Yoga non è disponibile l'opzione con schermo OLED, in quanto secondo il produttore avrebbe avuto un impatto troppo elevato sulla batteria, ma la speranza è di compensare questa mancanza con l'HDR.

L'X1 Carbon ed X1 Yoga saranno disponibili da questo mese a 1.709 e 1.889 Dollari rispettivamente.