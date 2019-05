Lenovo presenta il primo PC Windows con schermo pieghevole

Dopo il debutto nel mercato degli smartphone, con il Galaxy Fold di Samsung, gli schermi pieghevoli arrivano anche in quello dei PC, e lo fanno grazie a Lenovo. Il popolare marchio ha annunciato oggi quello che è già stato etichettato il primo PC Windows con schermo pieghevole.

Il dispositivo sostanzialmente può essere paragonato ad un tablet, ma basato sul sistema operativo di Microsoft e con diagonale da 13,3 pollici. Piegato a metà però si trasforma in un mini laptop tascabile da poter trasportare facilmente.

Al momento sulla data di lancio non sono disponibili molte informazioni, ma è stato inserito nella gamma ThinkPad X1. A livello tecnico troviamo un display OLED 4:3 con risoluzione 2K da 13,3 pollici che si trasforma in un pannello 3:2 da 9,6 pollici quando piegato.

Come dicevamo, è basato su Windows ma sfrutta l'elaborazione di Intel e proprio come i laptop e PC sono presenti due porte USB-C, il supporto alle penne ed una telecamera ad infrarossi. E' anche presente una tastiera Bluetooth, che può essere utilizzata per aumentarne la produttività e renderlo un PC portatile completo.

Lenovo nel comunicato stampa d'annuncio, in cui non è nemmeno stato rivelato il prezzo, sostiene che ci son voluti tre anni per completare lo sviluppo ed effettuare i test, soprattutto per quanto riguarda la cerniera.

Sullo schermo non è visibile alcun tipo di piega, un aspetto molto interessante che Lenovo ha rimarcato a più riprese.

Per le immagini complete vi rimandiamo a Neowin che ha avuto modo di testarlo.