Lenovo presenta il primo ThinkPad con Snapdragon ed i nuovi modelli della linea

In occasione del Mobile World Congress 2022 di Barcellona, Lenovo ha presentato il primo ThinkPad con Snapdragon indirizzato alla nuova generazione di lavoratori mobile, con una batteria in grado di durare per più giorni. Nel corso dell’evento sono anche stati presentati i nuovi monitor ThinkVision.

Partendo dai Lenovo ThinkPad, Lenovo ha svelato il ThinkPad X13s sviluppato in collaborazione con Qualcomm Technologies e Microsoft. Si tratta del primo laptop al mondo basato sullo Snapdragon 8cx Gen 3 che supporta Windows 11 Pro, caratterizzato da un design ultra-slim, ultra-leggero e senza ventole. La batteria, secondo i dati ufficiali, è in grado di garantire un’autonomia fino a 28 ore (ovviamente variabile a seconda dell’utilizzo che se ne fa). A questo si aggiungono delle funzionalità d’intelligenza artificiale avanzate, l’opzione di connettività 5G con tecnologia mmWave inclusa ed il supporto tramite programma Microsoft App Assure. Il lancio è previsto a maggio a partire da 1.399 Euro.

Le novità però non si esauriscono qui, perchè Lenovo ha anche presentato il nuovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5, basato sui processori Intel vPro con Intel Core i9 Serie H di 12esima generazione con Windows 11 Pro, disponibile con le nuove GPU laptop NVIDIA GeForce RTX e dotato fino a 64GB di memoria DDR5 e di una doppia unità allo stato solido che supporta fino ad 8TB. Thinkpad X1 Extreme Gen 5 sarà disponibile a partire da 2.749€ da giugno 2022.

Rinnovata anche la ThinkPad Serie T. Il nuovo ThinkPad T16 ed i nuovi modelli ThinkPad T14s Gen 3 e T14 Gen 3, sfoggiano un display da 16:10 con tecnologia a bassa emissione di luce blu, opzioni di fotocamera FHD ed altoparlanti Dolby Audio e Dolby Voice.

Tra le altre novità segnaliamo anche il ThinkPad P16s e la nuova generazione di ThinkPad P14s Gen 3, basati sui più recenti processori Intel Core e grafia professionale NVIDIA T550.