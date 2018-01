Lenovo presenta il visore per la realtà virtuale basato su DayDream, Mirage Solo

Lenovo, nel corso del CES di Las Vegas, ha presentato il visore per la realtà aumentata standalone che utilizza la piattaforma di Google, DayDream . Si chiamae supporta tutte le esperienze previste dalla piattaforma che il gigante di Mountain View ha svelato lo scorso anno nel corso dell'I/O Conference.

A livello tecnico, inoltre, include anche la tecnologia di tracciamento del movimento WorldSense, che lavorerà a stretto contatto con Google DayDream. Attraverso WorldSense sarà possibile muoversi nello spazio virtuale con naturalezza nel mondo reale.

Questo visore è basato sulla piattaforma di Qualcomm, Snapdragon 835 VR, che permetterà agli sviluppatori di creare ed agli utenti di godere di esperienze immersive ad alta qualità.

Oggi tutti gli appassionati di VR possono creare i propri contenuti e vivere momenti unici grazie alla Lenovo Mirage Camera con Daydream. Questa camera tascabile semplifica la tecnologia necessaria per catturare immagini in 3D e video grazie al sensore da 13MP e al doppio fisheye con un angolo di campo di 180° + 180°. Lenovo ha progettato gli strumenti per rendere i contenuti di VR accessibili e divertenti al grande pubblico. Le immagini e i video della Lenovo Mirage Camera possono essere caricati sugli account Google Photos e YouTube degli utenti e condivisi o visualizzati tramite un visore Mirage Solo con Daydream o su altri visori VR. Il dispositivo è basato sulla piattaforma Qualcomm Connected Camera che presenta una doppia camera di alta qualità, Wi-Fi integrato e, nella versione LTE, il modem cellulare X9 LTE.

Particolarmente interessante notare che il peso è di soli 404 grammi ed ha un diametro di circa 1,5 metri. Lo schermo, invece, è un LCD da 5,5 pollici con risoluzione di 1280x1440 pixel, mentre la memoria interna è da 64 gigabyte, espandibile attraverso microSD.

Il prezzo dovrebbe essere inferiore ai 400 Dollari, con la disponibilità prevista per il secondo trimestre del 2018.