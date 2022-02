Lenovo pronta a rilanciare i Legion Phone: cosa attende la lineup di smartphone da gaming?

Nel nostro speciale dedicato alle novità in arrivo sui Lenovo Legion Phone abbiamo già parlato su queste pagine. Lenovo ancora non ha diffuso molte informazioni sulla prossima gamma di smartphone da gaming, ma ha già deciso di scaldare i motori con alcuni teaser che lasciano intuire qualcsa.

La pubblicazione avvenuta sul social network cinese Weibo ha comunicato alcuni dettagli interessanti sui nuovi prodotti.

Il primo fronte che ha aperto il post è quello dello smartphone Legion Y90, con alcuni teaser che però non hanno svelato molto. Tuttavia, gli utenti hanno anche potuto apprezzare diversi video relativi al Legion Y700, un nuovo tablet pensato per i videogiocatori che conferma come Lenovo voglia puntare su varie tipologie di prodotti da gaming.

L'incognita più grande però riguarda l'eventuale arrivo sul mercato europeo ed internazionale di tali dispositivi, visto che al momento stiamo parlando di prodotti che sono al centro di teaser destinati al mercato cinese.

Nel teaser del Lenovo Y90 il primo dettaglio che si nota è rappresentata dal display privo di notch: su questo aspetto stanno puntando anche altri produttori, ma è indubbio che questo aspetto abbia immediatamente fatto il giro del mondo. I dettagli completi e la nostra analisi però sono disponibili nel filmato che trovate in apertura.