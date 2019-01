Lenovo punta sui monitor ultrawide al CES 2019: ecco ThinkVision P44W e Legion Y44W

Oggi è l'ultimo giorno dell'edizione 2019 del CES di Las Vegas e il numero di annunci è ovviamente molto inferiore a quello visto nel corso della settimana. Tuttavia, non mancano ancora dei prodotti interessanti di cui parlare, tra cui troviamo i due nuovi monitor ultrawide di Lenovo: ThinkVision P44W e Legion Y44W.

In particolare, come potete vedere anche nel video presente qui sopra, Lenovo ThinkVision P44W dispone di un pannello da 43 pollici con risoluzione 3840 x 1200 pixel e aspect ratio 32:10. Le dimensioni sono essenzialmente quelle di due monitor da 24 pollici e si tratta di un prodotto chiaramente pensato per i professionisti o per i videogiocatori. Non mancano il supporto alla tecnologia FreeSync 2, un refresh rate di 144Hz e tempi di risposta di 4ms. Per quanto riguarda la connettività, troviamo due porte HDMI 2.0, una DisplayPort, due USB Type-C 3.1 e quattro porte USB standard. Questo modello raggiunge inoltre i 450 nit, copre il 99% dello spazio colore sRGB e dispone della certificazione VESA DisplayHDR 400. Lenovo ThinkVision P44W sarà disponibile a partire dal mese di aprile a un prezzo di 1299 dollari (circa 1130 euro al cambio attuale).

Lenovo Legion Y44W, invece, è un monitor da gaming che presenta le stesse dimensioni del ThinkVision P44W, ma aggiunge un design "più aggressivo" e un altoparlante realizzato in collaborazione con Harman Kardon, che dispone anche di Bluetooth e controlli touch e può essere rimosso e utilizzato come speaker esterno. Lenovo Legion Y44W sarà disponibile a partire dal mese di aprile a un prezzo di 1199 dollari (circa 1045 euro al cambio attuale).

