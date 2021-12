Lenovo vi regala un tablet sull'acquisto di un PC e notebook: i dettagli dell'offerta

Con una mail inviata agli utenti, Lenovo ha annunciato che presso lo Spazio Lenovo di Milano, in Corso Giacomo Matteotti 10, sull'acquisto di un PC o notebook si riceverà in regalo un tablet.

Nella fattispecie, come si legge sulla pagina ufficiale di Lenovo, acquistando qualunque notebook o PC Lenovo con prezzo di partenza di 599 Euro dal 1 al 31 Dicembre 2021, si otterrà in omaggio un tablet Lenovo M10 Plus con Smart Dock Alexa, che ha un valore commerciale di 299 Euro.

Lenovo evidenzia che l'iniziativa è valida solo nel negozio Spazio Lenovo di Milano fino al 31 Dicembre 2021.

A livello tecnico, il Lenovo Tab M10 Plus con Dock Alexa è un tablet con schermo da 10,3 pollici, processore mediaTek Helio P22T, 128 gigabyte di storage interno espandibile tramite microSD fino a 256 gigabyte, a cui si aggiunge una batteria da 5100 mAh in grado di garantire fino a 9 ore di autonomia con una ricarica da 3,5 ore. La variante in questione non è dotata di connettività mobile, visto che non è presente alcuno slot, tanto meno è compatibile con l'NFC. Per quanto riguarda il comparto connettività, inoltre, è presente anche un ingresso per le cuffie da 3,5mm oltre che una porta USB 2.0 Tipo C.