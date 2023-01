Lenovo rinnova la gamma Legion, tra Raptor Lake e Ryzen 7000

L'annuncio delle CPU Intel Raptor Lake per notebook ha aperto la strada per il reveal delle nuove proposte per il gaming in mobilità di Lenovo per la gamma Legion. La tredicesima generazione sarà centrale, ma non solo.

I nuovi Legion Pro 5, 5i, 7 e 7i sono dotati di schermo da 16 pollici e, oltre a un hardware d'eccezione, nascondono anche un chip neurale prodotto dalla stessa Lenovo, il Lenovo LA AI che permette il funzionamento del Lenovo AI Engine+ per l'ottimizzazione costante della macchina.

I nuovi Legion Pro 7i e Pro 7 sono interamente in metallo e sono disponibili sia con processori Intel Raptor Lake che AMD Ryzen 7000, entrambi alimentati dalle più recenti soluzioni NVIDIA GeForce RTX per la grafica, il tutto con la solita affidabilità di sempre, raffreddamento a camera di vapore e metallo liquido per garantire un efficiente scambio di calore fino a 235W senza throttling e prestazioni sempre al massimo.

Lo schermo è ancora 16:10 ed è prevista la scelta di unità Lenovo PureSight WQXGA fino a 240 Hz. Non manca la tecnologia di ricarica rapida fino a 99,99 Wh.

I Lenovo Legion Pro 5 e 5i, allo stesso modo, puntano sulla tredicesima generazione di Intel e sui più recenti Ryzen in tandem con GPU NVIDIA GeForce RTX, tenuti a bada dal sistema di dissipazione ColdFront 5.0 che supporta fino a 200W di TGP.

Anche in questo caso si potrà puntare fino a 240 Hz e sarà presente anche una tastiera TrueStrike retroilluminate. La ricarica in questo caso arriva a 80 Wh.

Lo splendido desktop Legion Tower 7i è un sistema piuttosto compatto per la categoria, con i suoi 34 litri e un frontale interamente in mesh per garantire un airflow abbondante per tutti i contesti di utilizzo. Il pannello laterale permette di ammirare le proprie componenti, tra cui processori Intel Raptor Lake, schede video RTX, RAM DDR5-5600 fino a 64 GB e SSD fino a tre unità (6 TB). L'alimentatore è da 1200W.

Il Legion Tower 5i e il Legion Tower 5 invece consentiranno di scegliere tra Raptor Lake e Ryzen 7000 come CPU, mentre il comparto grafico potrà essere scelto tra le più recenti soluzioni sia di NVIDIA che di AMD con le Radeon RX 7000. La RAM sarà configurabile fino a 32 GB DDR5-5600 con fino a 2 SSD da 1 TB. L'alimentazione in questo caso sarà affidata a un PSU modulare da 850W.