Lenovo rinnova la gamma di PC Yoga all'IFA di Berlino

Nel corso della conferenza tenuta ieri sera all'IFA di Berlino Lenovo ha rinnovato la gamma di PC Yoga. Come sempre, si tratta di laptop di fascia alta in grado di offrire agli utenti qualità, innovazione ed un alto livello d'intrattenimento mixato alla mobilità classica dei prodotti.

Basato sul processore Intel Core di ottava generazione, Yoga C930 è il modello di punta dei laptop consumer 2-in-1 convertibili di Lenovo basati sul sistema operativo Windows 10, caratterizzato dall'esclusivo ed innovativo altoparlante rotante (reso possibile in quanto montato direttamente nella cerniera) con Dolby Atmos Speaker System e progettato per fornire una buona qualità audio.

Il laptop supporta anche il Dolby Vision HDR, un aspetto attraverso cui Lenovo mira a migliorare ulteriormente l'esperienza d'intrattenimento attraverso una resa brillante delle immagini. Yoga C930 è anche dotato di una penna integrata che si ricarica direttamente nell'apposito scompartimento, mentre i microfoni integrati permettono di interagire con Cortana ed Alexa ed hanno un raggio di nove metri, anche in modalità standby.

E' stato anche svelato il Yoga Book C930, il primo laptop a doppio display al mondo dotato di tecnologia E Ink. Lo schermo basato sulla tecnologia classica degli e-reader può infatti trasformarsi in una tastiera dinamica personalizzabile con supporto a multilingua, ma anche in una carta digitale per gli appunti ed un e-reader, il tutto tramite la pressione di un pulsante. Anche Yoga Book C930 è basato su Windows 10 e sui processori Intel Core di ultima generazione.

Yoga C630 WOS invece è basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 850, ma riunisce al suo interno la potenza produttività di un laptop Windows 10 con la mobilità di uno smartphone, con tanto di supporto LTE Advanced Pro.

Yoga C930 sarà disponibile in Italia da Dicembre a partire di 1.499 Euro, mentre Yoga Book C930 arriverà nei negozi da Gennaio 2019 a partire da 999 Euro. Il Yoga C630 WOS invece sarà acquistabile solo dal primo trimestre del 2019 ad un prezzo che verrà comunicato solo successivamente.