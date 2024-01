Lenovo scatenata al CES 2024: ecco i nuovi laptop ancora più intelligenti

La kermesse di Las Vegas ha fatto da palcoscenico alle decine di novità annunciate da Lenovo per il gaming, la produttività e il tempo libero, con il fil rouge dell'Intelligenza Artificiale, ora davvero a portata di tutti.

Partiamo dai nuovi Yoga Pro 9i (16") e Yoga 9i 2-in-1 (14"), pensati per i creator alla ricerca di soluzioni ad alte prestazioni in mobilità ma anche di prodotti con un elevato grado di robustezza, grazie alla certificazione MIL-STD-810H. I processori Intel Core ULTRA collaborano con i chip intelligenti Lenovo AI Core per offrire il meglio dell'intelligenza artificiale anche in locale, al servizio della vita di tutti i giorni. A caratterizzare le nuove soluzioni è anche il tasto dedicato a Microsoft Copilot, indice inequivocabile del cambiamento.

La famiglia Yoga di nona generazione si arricchisce di nuovi tasselli con Lenovo Yoga Slim 7i (14"), che vanta un display OLED WUXGA e piattaforma Intel Evo su base Meteor Lake, Lenovo Yoga Pro 7i (14") e Lenovo Yoga Pro 7 (14"), completamente configurabili su base Intel Core ULTRA o AMD Ryzen 8000 HS-Series, in tandem con GPU NVIDIA fino alla RTX 4050.

Si aggiornano anche il Lenovo Yoga Book 9i (13"), ora con CPU Intel Meteor Lake e display PureSight OLED 2.8K, e i convertibili Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (16") e Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14").

La famiglia ThinkBook si allarga con il nuovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, metà laptop e metà tablet di nuova generazione con software ibrido tra Windows e Android, il ThinkBook 13x Gen 4 su base Intel Evo, il ThinkBook 14 i Gen 6+ con porta TGX per aumentare la potenza grafica, il TinkBook 16p Gen 5 e il ThinkCentre neo 50a Gen 5.

Per gli appassionati di gaming, poi, non sono mancate delle interessanti novità anche per la gamma Legion, con i nuovi Lenovo Legion 7i (16”), Lenovo Legion 5i (16”) e Lenovo Legion Slim 5 (16”) di nona generazione, pensati per i giocatori più esigenti ma anche per gli studenti che necessitano di soluzioni affidabili e performanti per le app STEM, ma si aggiornano anche Lenovo Legion 9i (16”), Lenovo Legion Pro 7i (16”) e Lenovo Legion Pro 5i (16”).

Chi cerca un desktop di ultima generazione, infine, potrà fare riferimento sui nuovi Legion Tower 7i e Legion Tower 5i.