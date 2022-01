Lenovo spiazza tutti: al CES 2022 svela il notebook ultrawide con tablet integrato

Dopo aver catturato la nostra attenzione con la nuova gamma di notebook Legion 5 con Alder Lake sul palco di Las Vegas, sempre al CES Lenovo ha voluto svelare la sua lineup ThinkPad e ThinkBook. Tra questi, un curioso concept è divenuto realtà.

Già nelle scorse ore avevamo avuto modo di apprezzare il brand con il lancio del ThinkPad Z con materiali riciclati, ma l'idea più innovativa del lotto è senza ombra di dubbio il nuovo Lenovo thinkBook Plus con display da 8 pollici incorporato nella scocca, al posto del numpad al fianco della tastiera. Ma non è questa la sua unica particolarità.

Se il tablet integrato colpisce, a catturare del tutto gli appassionati sarà l'ampio display da 17,3 pollici in formato 21:10, ultra largo per il massimo della produttività, con risoluzione 3072 x 1440 pixel, Refresh Rate fino a 120Hz e 400 nit di luminosità di picco, con certificazione TUV Rheinland Eye Safe. In questo modo, ThinkBook Plus di terza generazione risponde a due categorie di utenti, ovvero chi è alla ricerca di un display tanto ampio e chi invece ha bisogno di un display secondario, solitamente esterno, per necessità di multitasking creativo e professionale.

Il display LCD da 8 pollici, infatti, può essere utilizzato come centro di controllo ma anche come tavola da disegno, con penna integrata e tante funzionalità aggiuntive, come la calcolatrice isolata, un launcher per applicazioni da visualizzare nello schermo secondario e la possibilità di effettuare il mirroring dello smartphone.

Sotto la scocca, invece, troviamo i nuovi processori Intel Core Serie H di dodicesima generazione, memoria RAM LPDDR5 fino a 32GB e SSD fino a 2TB.