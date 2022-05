Lenovo svela il Legion da 16' più potente di sempre con CPU Intel Core HX

Anche solo per qualche settimana, i nuovi Lenovo Legion 7i saranno i notebook da 16 pollici più potenti sul mercato, grazie a una eccezionale combinazione temporale che ha permesso al brand di implementare gli appena presentati processori Intel Core HX.

In breve, si tratta di CPU Alder Lake che conservano la struttura dei modelli desktop ma riadattati su socket BGA, restituendo, quindi, con un PBP di 55W, il massimo delle prestazioni possibili con questa architettura su mobile.

Lenovo Legion 7i e Legion 7

La gamma Lenovo si arricchisce di diverse soluzioni da 16 pollici di nuova generazione, ovvero i Legion 7i e 7 e i sottili Legion Slim 7i e 7. Scendendo più nel dettaglio, i nuovi Legion 7i e 7 sono di fatto "i laptop da gaming più potenti sul mercato".

Realizzati in alluminio e magnesio, questi notebook da gaming presentano una scocca unibody con cerniera ridisegnata e illuminazione RGB strategica con effetti su tastiera e rifiniture. A proposito della tastiera, l'apparato di digitazione Lenovo Legion TrueStrike ora implementa la tecnologia WASD Force Sensor Technology, con tasti intercambiabili opzionali e pressione modificabile.

In un corpo da 2,5 Kg, prende posto un ampio display WQXGA da 16 pollici con rapporto 16:10, per aumentare la produttività, dotato di una luminosità di picco di 1250 nit e di copertura completa DCI-P3. Non mancano le certificazioni HDR e TUV Eyesafe. Inoltre, si potranno scegliere pannelli con refresh rate da 165 e 240 Hz.

Quanto alle specifiche, si potranno scegliere configurazioni con processori Intel Core di dodicesima generazione "Alder Lake" della nuova e potentissima famiglia HX, oltre alle più recenti proposte AMD fino al Ryzen 9 6900HX, che abbiamo avuto modo di approfondire a parte nel nostro speciale sui Ryzen Serie 6000 Zen3+.

Al fianco di queste potenti CPU troveranno posto soluzioni grafiche come la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e la AMD Radeon RX 6850M XT, memorie RAM DDR5 e archiviazione su unità ad alte prestazioni su PCIe Gen4.

Lenovo Legion Slim 7i e Legion Slim 7

Oltre alle proposte di fascia altissima, Lenovo si è occupata anche di puntellare il segmento Thin and Light con due dispositivi davvero interessanti.

Innanzitutto, come spiega Lenovo, si tratta dei laptop da gaming da 16 pollici "più sottili e leggeri sul mercato", ma questo non significa dover scendere a compromessi. Anche in questo caso troviamo una struttura metallica con lavorazione CNC che consente di limitare il peso a 2 Kg e lo spessore a 16 mm. Inoltre lo stile pulito consente di adattare il design dei Legion 7i e 7 a diversi ambienti, dal lavoro al gaming.

In questo caso, sotto alla tastiera troveremo processori Intel Core serie H, sempre di dodicesima generazione, oppure AMD Ryzen 9 6900HX. L'ampio display da 16 pollici, sempre WQXGA, è ospitato all'interno di una struttura che corrisponde orientativamente a quella di un prodotto da 15 pollici.

Il pannello ha una copertura DCI P3 completa, oltre a presentare la certificazione TUV Rheinland Gold Label. Anche in questo caso si potrà optare per diverse varianti di schermo, tra cui una da 165 Hz e una da 240 Hz, oltre a un modello Mini-LED opzionale.

Quanto alla GPU, si potrà spaziare dalla NVIDIA GeForce RTX 3070 alla AMD Radeon RX 6800S, sempre con memoria DDR5 e SSD Gen4.

La disponibilità è prevista entro l'estate sul sito ufficiale Lenovo. Quanto ai prezzi, il Legion 7i con processori Intel Core sarà disponibile a partire da 3199 euro, mentre la variante Legion 7 su piattaforma rossa "AMD Advantage Edition" partirà da 2799 euro. I modelli più sottili per il momento arriveranno in Italia solo nella versione Legion Slim 7i con configurazioni Intel Core, a un prezzo a partire da 2199 euro.