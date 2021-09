Lenovo svela i monitor da gaming G27e-20 e G24e-20 al Tech World

L'edizione 2021 dell'evento Tech World è piena zeppa di annunci da parte di Lenovo. Infatti, dopo aver svelato due tablet e degli auricolari, il noto brand ha ufficializzato anche dei monitor da gaming, ovvero Lenovo G27e-20 e Lenovo G24e-20.

Si tratta di due modelli, ovviamente rispettivamente da 27 pollici e 24 pollici, che puntano sul supporto alla tecnologia AMD FreeSync e su un refresh rate di 100Hz (120Hz overclock). La risoluzione dei pannelli VA è Full HD (1920 x 1080 pixel), la luminosità arriva a 300 nit, si arriva al 95% in termini di sRGB e non mancano varie certificazioni legate alla riduzione dell'affaticamento degli occhi. In parole povere, le proposte di Lenovo mirano a offrire all'utente un'esperienza gaming "priva di stress".

In questo contesto, i tempi di risposta sono di 1ms Moving Picture Response Time (MPRT). In ogni caso, la serie G annunciata da Lenovo nel contesto dell'evento Tech World punta certamente a soddisfare le esigenze dei videogiocatori, ma presenta anche un design un po' più "sobrio" rispetto ai classici monitor da gaming che si possono trovare sul mercato. Questo significa che queste soluzioni possono essere tranquillamente utilizzate senza sfigurare anche in altri ambienti, ad esempio in ufficio.

Per quel che concerne la disponibilità di Lenovo G27e-20 e Lenovo G24e-20, entrambi i monitor arriveranno negli USA a partire da ottobre 2021. I prezzi di partenza sono fissati rispettivamente a 239,99 dollari e 209,99 dollari.