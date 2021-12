Lenovo svela i nuovi monitor ThinkVision 4K a due passi dal CES 2022

Mentre gli appassionati attendono conferme o smentite sui clamorosi rumor su un tablet Lenovo da Gaming, sfoggiato su Weibo dal direttore marketing dell'azienda, arriva l'ufficialità per la nuova gamma di monitor professionali ThinkVision.

Benché manchi ormai davvero pochissimo al CES 2022, il produttore asiatico ha infatti svelato tre delle sue nuove creature che andranno a comporre la lineup per il prossimo anno.

Si tratta di tre monitor di grande formato, o LFD, pensati per sale riunioni, aule didattiche e tutti quegli scenari in cui può risultare cruciale la presenza di un dispositivo di questo tipo, per presentazioni, lezioni e dibattiti. Parliamo dei modelli ThinkVision T86, T75 e T65, dotati di pannello 4K con diagonale corrispondente al modello e funzionalità lavagna per la scrittura a schermo.

Tra le feature immancabili troviamo, naturalmente, un set di speaker, microfoni e webcam. A distinguerli dall'offerta attualmente sul mercato, questi dispositivi integrano un software completo e un hardware capace di supportare applicativi e opzioni di compatibilità, sia con Android che con PC Windows, in quest'ultimo caso attraverso il dongle proprietario W20.

Tante le funzionalità legate all'Intelligenza Artificiale e alla sicurezza, tra cui "la webcam in 4K con funzionalità di AI, campo visivo di 122 gradi e zoom digitale 4x mostrerà tutti i partecipanti a chi si collega da remoto, con l’ulteriore vantaggio del tracciamento vocale, che individua lo speaker. La webcam si collega tramite un adattatore USB senza fili, è protetta da una vite antifurto e dotata di otturatore e luce di avviso".

A proposito di lavagna, invece, i monitor supportano la tecnologia Lenovo Smart Whiteboard, che consente di prendere appunti e disegnare grafici, evidenziare, copiare e cancellare i contenuti visualizzati, oltre che aumentarne o ridurne lo Zoom.

Passando alle specifiche tecniche, siamo di fronte a pannelli con:

Risoluzione 4K, rivestimento antiglare e luminosità fino a 400 nit

Touch Screen

Android integrato, supportato da SoC ad alte prestazioni e 4/64GB di memoria

Sensore di luminosità ambientale

Sensore di presenza umana per il risparmio energetico

Prezzo e disponibilità sul mercato saranno annunciate in un secondo momento. Nel frattempo, in attesa di scoprire cosa ci riserverà Lenovo al CES 2022, ricordiamo che il brand ha da poco siglato una partnership con DreamWorks per le workstation Lenovo.