Lenovo svela le novità delle serie IdeaPad e Yoga e molto altro al CES 2021

Anticipando di qualche giorno l'inizio del CES 2021 (Consumer Electronics Show), che ricordiamo si terrà dall'11 gennaio al 14 gennaio, Lenovo ha ufficializzato alcune delle novità in arrivo nel corso di quest'anno. In particolare, la multinazionale cinese ha svelato le novità delle serie IdeaPad e Yoga.

Nel contesto di un evento dedicato alla stampa, abbiamo avuto modo di "fare la conoscenza", per quel che concerne la gamma IdeaPad, di IdeaPad 5G, IdeaPad 4G/LTE, IdeaPad 5i Pro e IdeaPad 5 Pro. Il prodotto che sembra catalizzare di più l'attenzione è IdeaPad 5G, un computer portatile sottile e leggero (1,2 kg di peso e 14,99 mm di spessore) che dispone di uno slot per una SIM 5G. Non mancano Wi-Fi 5 e Windows 10. Lenovo IdeaPad 5G dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 8cx 5G, affiancato da una GPU Adreno 680, fino a 8GB di RAM LPDDR4X e 512GB di SSD PCIe. Lo schermo è un IPS da 14 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel. Non manca anche un modello 4G/LTE di questo portatile con design fanless. Attualmente non abbiamo dettagli in merito al prezzo e alla disponibilità del prodotto.

A livello software, interessante la modalità Show Mode, che consente di usufruire di un'esperienza full-screen relativa all'assistente vocale Alexa. A partire dal secondo trimestre del 2021, questa funzionalità arriverà anche per i portatili IdeaPad e Yoga.

Per quel che concerne, invece, IdeaPad 5 Pro e IdeaPad 5i Pro, si tratta di due notebook che puntano su prestazioni e intrattenimento. IdeaPad 5 Pro monta infatti, nella sua variante da 16 pollici (ne esiste anche una da 14 pollici), un processore AMD Ryzen Mobile di nuova generazione, affiancato da una scheda video fino alla serie GeForce RTX di nuova generazione. IdeaPad 5i Pro, invece, è basato su un processore fino all'undicesima generazione di Intel Core i7 e su una scheda video NVIDIA MX450. IdeaPad 5 Pro con schermo da 16 pollici sarà disponibile da maggio 2021 a partire da 1149,99 dollari. La variante da 14 pollici sarà invece acquistabile in EMEA da marzo 2021 a partire da 799 euro. Per quel che concerne, invece, IdeaPad 5i Pro, la disponibilità partirà da marzo 2021 e i prezzi sono fissati a 899 euro per il modello da 16 pollici e 699 euro per la variante da 14 pollici.

Passando alla serie Yoga, al CES 2021 Lenovo ha svelato il PC desktop all-in-one Yoga AIO 7. Quest'ultimo occupa meno spazio di altri prodotti, in quanto fa uso di un display IPS 4K da 27 pollici rotante, che può essere posizionato anche in verticale. Questo consente anche di migliorare l'esperienza quando si effettua la trasmissione dello schermo da uno smartphone. Sotto alla scocca troviamo un processore fino ad AMD Ryzen 7 4800H, affiancato da una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060. Il prodotto sarà disponibile nei mercati selezionati da febbraio 2021. Il prezzo di partenza è fissato a 1599 dollari.

A fianco dell'all-in-one sono stati presentati due monitor: Lenovo L24i-30 e L27e-30. Risoluzione Full HD, gestione dei cavi e supporti sono le parole chiave. La disponibilità in questo caso partirà a marzo 2021. I prezzi sono rispettivamente pari a 159,99 dollari e 189,99 dollari. Andando oltre, la multinazionale cinese ha svelato LAVIE Mini e LAVIE Pro Mobile. Il primo è un computer ultra-mobile con schermo da 8 pollici e processore Intel Core i7 mobile di undicesima generazione. Pesa 579 grammi e supporta il Wi-Fi 6. Può essere utilizzato anche per il casual gaming, tramite l'apposito Gaming Controller e la base opzionale che può essere collegata al TV tramite HDMI. Non ci sono ulteriori dettagli in merito a prezzo e disponibilità. Arrivando a LAVIE Pro Mobile, invece, si tratta di un portatile con display da 13,3 pollici e processore fino a Intel Core i7 di undicesima generazione. Il prezzo in questo caso è di 1699,99 dollari.

Per il resto, durante l'evento ha fatto capolino anche Lenovo Tab P11, un tablet con display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) e certificazione per contenuti Netflix in HD, processore Qualcomm Snapdragon 662, 6GB di RAM e supporto a Lenovo Precision Pen 2, Lenovo Smart Charging Station 2, Folio Case, Kids Space di Google e 4G LTE. Non manca un Keyboard Pack acquistabile in via opzionale che rende l'esperienza utente più simile a quella di un 2-in-1. Lenovo Tab P11 è già disponibile in alcuni mercati selezionati al prezzo di 229,99 dollari.

Per approfondire i prodotti trattati, potete fare riferimento al sito ufficiale di Lenovo. La multinazionale cinese ha inoltre messo a disposizione una pagina dedicata alla sua partecipazione al CES 2021. Per il resto, durante la kermesse potrebbero arrivare altri annunci da parte dell'azienda.