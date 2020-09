Lenovo svela ThinkPad X1 Fold: il primo PC foldable al mondo

Poco dopo la presentazione del nuovo ThinkPad X1 Nano, Lenovo ha anche svelato ThinkPad X1 Fold, il primo PC foldable al mondo, che arriverà sul mercato italiano nel corso delle prossime settimane e che, secondo quanto affermato dal produttore, ha richiesto cinque anni di lavoro.

Si tratta di un unicum nel suo genere, che è in grado di adattarsi a vari utilizzi e modelli di lavoro. Anche questo è basato sui processori Intel Core con tecnologia Intel Hybrid.

Il PC pieghevole permette di lavorare, giocare, creare e connettersi in qualsiasi momento, anche grazie all’opzione 5G che renderà la velocità di navigazione ancora più veloce e sicura.

Insieme a Lenovo ThinkPad X1 Fold arriveranno sul mercato anche altri accessori opzionali come la tastiera Bluetooth Mini Fod, che può essere riposta e caricata in modalità wireless, a cui si aggiunge Lenovo Mod Pen che permette di prendere appunti e firmare i documenti e Lenovo Easel Stand per posizionarlo in verticale o orizzontale sulla scrivania.

Lenovo ThinkPad X1 Fold con Windows 10 è già disponibile da oggi per l’ordine nel mercato italiano, ma arriverà nelle prossime settimane al prezzo di 2899 Euro + IVA. Non sono invece stati diffusi molti dettagli sugli accessori, che presumibilmente raggiungeranno il foldable nei negozi al lancio.