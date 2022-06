Lenovo svela ThinkStation P360 Ultra, mini-PC workstation da paura!

A più di un mese dal reveal della nuova gamma Lenovo Yoga, il produttore asiatico torna alla carica ufficializzando la workstation ThinkStation P360 Ultra, un mini-PC capace di raggiungere prestazioni notevoli pur mantenendo un form factor estremamente compatto.

Questo mini-PC workstation racchiude al suo interno componenti che si troverebbero altrimenti in chassis mid-tower: troviamo processori Intel Alder Lake fino alla CPU Intel Core i9-12900K a 16 core, un massimo di 128 GB di memoria RAM DDR5, due slot PCIe Gen 4x4 M.2 e una porta SATA da 2,5 pollici per un SSD o HDD opzionale per un massimo di 8 TB M.2. Lato GPU sono disponibili modelli fino alla Nvidia RTX A5000. Nonostante le dimensioni, lato connettività troviamo molte soluzioni: quattro porte USB, due porte LAN (1GbE e 2.5GbE), fino a tre porte DisplayPort full size (con supporto fino a otto display) e WiFi-6E (Intel AX211).

Come affermato dal vicepresidente della divisione Workstation & Client AI Business di Lenovo, Rob Herman, “ThinkStation P360 Ultra è una delle workstation più versatili disponibili, data la sua capacità di affrontare senza sforzo i flussi di lavoro più impegnativi di oggi in tutti i settori, sia che venga utilizzata da singoli professionisti o come tecnologia incorporata all'interno di una soluzione OEM”.

Il prezzo, infine, è pari a 1.299 Dollari (non è ancora ufficiale il prezzo per il mercato europeo), con debutto fissato a fine giugno o inizio luglio 2022.