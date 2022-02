Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione ufficiale: si punta all'esperienza audio-video

Dopo il recente debutto dei tablet Lenovo P12 Pro e P11 5G anche in Italia, nel contesto del MWC 2022 il produttore cinese ha introdotto sul mercato anche il Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione, tablet di fascia medio-alta che sembra puntare molto sull’esperienza audio-video e di scrittura.

Come ripreso anche da Gizchina, il Lenovo Tab M10 Plus di terza generazione ha sotto la scocca una piattaforma a otto core ancora non specificata, accompagnata da un massimo di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di archiviazione. Lenovo Tab M10 Plus verrà poi fornito con Android 12 preinstallato, ma sono promessi aggiornamenti fino ad Android 13 nel 2023 e non va escluso un supporto ulteriore futuro specialmente lato patch di sicurezza.

L’esperienza audio-video è il vero focus della società, la quale ha optato per la dotazione di uno schermo IPS LCD da 10,61 pollici con una risoluzione di 2000×1200 pixel che occupa l’85% del pannello: come potete vedere in copertina e in calce alla notizia, le cornici mantengono comunque delle dimensioni abbastanza importanti, complice la dotazione anche di un sensore fotocamera frontale piuttosto grande. Posteriormente, invece, sull’angolo in alto a destra spicca la lente principale. Inferiormente troviamo il marchio Dolby Atmos a confermare il supporto alla omonima tecnologia lato audio tramite quattro speaker.

Importante notare poi la compatibilità con lo stilo Lenovo Precision Pen 2 da 4096 livelli di pressione e con autonomia pari a massimo 200 ore con singola carica. Infine, a gestire il tablet sarà una batteria da 7.700 mAh capace di arrivare fino a 12 ore di riproduzione video continua.

Allo stato attuale il prezzo non è ancora precisato per il mercato italiano, ma dovrebbe aggirarsi sui 149,99 Euro.

