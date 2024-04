Lenovo Tab P11 2nd Gen al MINIMO STORICO su Amazon: va a ruba!

Lenovo Tab P11 2nd Gen è un tablet straordinario, per il rapporto-qualità prezzo che offre. Ottimo schermo esteso 29,2 cm, corrispondenti a 11.5 Pollici, mentre la risoluzione del display è di 2000 x 1200 Pixel. Ideale per chi guarda contenuti in streaming. In queste ore il prezzo è crollato a 199,99 euro, ma bisogna far presto!

La capacità della memoria interna è di 128 GB, che combinata con il processore Mediatek Helio G99, una RAM da 4 GB, fa sì che questo device mobile raggiunta prestazioni elevate.

Discreta anche la risoluzione della fotocamera posteriore, di 13 MP, mentre la risoluzione della fotocamera frontale è di 8 MP, per selfie eccellenti.

Wi-Fi standard integrato: Wi-Fi 6E (802.11ax), lettore di schede integrato. Il sistema operativo incluso è invece Android 12.

Come detto, le dimensioni molto ridotte della scocca lo rendono facilmente trasportabile ovunque, anche quando si viaggia, ovvero 50 x 50 x 28 cm. Così come il peso molto ridotto, circa mezzo chilo (520 grammi)

Come detto, in queste ore il prezzo è crollato a 199,99 euro, ma bisogna far presto perché sono rimasti pochi pezzi disponibili.

